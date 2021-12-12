Полмиллиона человек подписались на новый пустой аккаунт Бейонсе в TikTok

Американская певица Бейонсе создала аккаунт в TikTok и за сутки на него подписались более 455 тысяч пользователей.

При этом исполнительница еще ничего не успела опубликовать и даже добавить описание.

Принадлежность аккаунта именно поп-звезде подтверждает соответствующая галочка верификации, а также запись в соцсетях стриминга Tidal.

"Бейонсе вошла в чат", - говорится в подписи.

Фанаты предполагают, что при помощи TikTok Бейонсе будет продвигать свой новый альбом или другие свои проекты. Либо же она будет заниматься рекламой своего бренда одежды Ivy Park.