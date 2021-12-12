Из-за супертайфуна на Филиппинах погибли минимум 75 человек

В результате супертайфуна, который прошел на Филиппинах, погибли по меньшей мере 75 человек.

Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, около 300 тысяч человек из-за катаклизма были вынуждены покинуть свои дома и курорты, поскольку тайфун Раи разорил южные и центральные районы, оставив людей без коммуникации и электричества.

Тайфун сорвал крыши со зданий и повалил бетонные опоры электропередач.

Согласно официальной статистике, из-за разгула стихии погибли минимум 75 человек. А губернатор популярного туристического центра Бохол Артур Яп сообщил о 49 смертях.