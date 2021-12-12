Умер основоположник хай-тека и архитектор Центра Помпиду Ричард Роджерс

В ночь на воскресенье, 19 декабря, умер британский архитектор Ричард Роджерс. Ему было 88 лет.

Об этом передает ВВС со ссылкой на представителей мастера.

Раскрывать детали кончины они не стали, ограничившись словами о том, что Роджерс "тихо скончался" в Лондоне.

Архитектор имел итальянское происхождение и за свою карьеру получил много наград. Среди них есть и Притцкеровская премия, которую Роджерсу вручили как одному из пионеров хай-тека. Он разработал этот стиль в сотрудничестве с Ренцо Пиано и Норманом Фостером.

Роджерс известен прежде всего как автор проекта Центра Помпиду в Париже, который открылся в 1977 году. Здание прославилось необычным фасадом, по которому словно стекают трубы. Это здание стало манифестом нового стиля и установило фирменный почерк Роджерса: стремление вывести в экстерьер большинство инженерных систем здания (водоснабжение, отопление, вентиляцию, лестницы и лифты). Сегодня Центр Помпиду считается одной из достопримечательностей Парижа, хотя в 1970-е критики отнеслись к дизайну наизнанку настороженно.

Другими известными работами Роджерса являются Европейский суд по правам человека в Страсбурге, а также небоскреб на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.



