Подозрительные выплаты "Вовиной тысячи" будет отслеживать киберполиция

Программа "еПоддержка" по выплате "Вовиной тысячи" на текущий момент реализуется только в приложении "Дия".

Это проводится с целью предотвращения мошенничества. Теперь киберполиция страны будет отслеживать подозрительные выплаты суммы, которая была начислена за вакцинацию.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Программа реализуется только в приложении "Дия". Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - добавил Федоров.

Кроме того, министр напомнил о том, что сегодня официально запущен проект "еПоддержка" в приложении "Дия". По его словам, подобная инновационная услуга впервые технически реализуется в мире.

"Неделю назад мы запустила пилот, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. В банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. А 2,7 млн украинцев подали свои заявки на выплату", – сообщил министр.