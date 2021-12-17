В Кремле заявили, что "Спутник V" в ближайшие месяцы одобрят в ВОЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждение, что в ближайшие месяцы Всемирная организация здравоохранения может одобрить вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я убежден глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, все-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также продвинуться на этом пути с европейцами", - сказал он.

В то же время Песков признал, что можно долго рассуждать о том, почему ВОЗ так долго одобряет российскую вакцину.

"Можно долго рассуждать, что за этим стоит - некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы", - добавил он.