На врача, которому запретили делать прививки от COVID напали и избили

На врача Виктора Петрова напали двое мужчин прямо на парковке.

Об этом Петров рассказал в соцсети Facebook. Якобы, несмотря на угрозы нападающего, он не ожидал, что все дойдет до насилия.

Напомним, что ранее ему, как собственнику медучреждения, запретили делать прививки от COVID а он, в свою очередь, пригрозил «закрыть нахрен все пункты»

"Истории о моих долгах и каком-то деле с этим человеком считайте глупостью и больным воображением, я лично с ним не контактировал и не работал. Любые оправдания насилия это преступление, а преступление должно неотвратимо наказываться", - написал врач в Фейсбуке.

Петров отметил, что он боится не только за свою жизнь, но и своих близких и родных, ведь угрозы не дают ему покоя. "Понятно, что этому человеку очень часто все сходит с рук и в этот раз он надеется, что будет так же. Тем более, его высказывания подтверждают уверенность в своих связях и он все "решает", - добавил Виктор Петров.