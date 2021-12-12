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События Сегодня, 18:2071
NFT-токены цифровых акварелей продает супруга бывшего президента США Мелания Трамп

Экс-первая леди Соединенных Штатов Америки запустила NFT-маркетплейс на блокчейне Solana и выпустила собственную коллекцию невзаимозаменяемых токенов. Отмечается, что часть сборов от продаж пойдет на благотворительность.

Об этом сообщает Bloomberg.

Первый лот, который выставила бывшая леди США называется "Взгляд Меланьи". Он выпущен ограниченным тиражом и доступен для покупателей с 16 по 31 декабря по цене в $187 (5132,10 грн. по текущему курсу). Это цифровая акварель, которую создал французский художник Марк-Антуан Кулон.

Кроме того, как сообщается, часть сборов от продаж NFT Мелании Трамп будут направлены на благотворительность. Деньги пойдут на поддержку детей, которых воспитывают приемные родители, - у них будет возможность развиваться в области компьютерных наук и технологий.

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Теги: news, новости, Украина, NFT, токены, 7dniv, 7dnivinfo  
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