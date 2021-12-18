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События Вчера, 21:5178
В Великобритании женщина кормила обезьяну кокаином, а потом пыталась смыть ее в унитаз

В Великобритании женщина накормила обезьяну кокаином и пыталась смыть в унитазе.

Об этом сообщает королевское общество защиты животных RSPCA.

Жительница Уэльса (Великобритания) Вики Холланд была приговорена к условному сроку за жестокое обращение с животными. Женщина постоянно подвергала обезьяну опасности, поэтому животное находилось в подавленном состоянии.

Холланд признала вину в трех нарушениях "Закона о защите животных".

В Интернете были опубликованы ролики, на которых запечатлены издевательства над обезьяной. На одном видео британка пытается смыть животное в унитаз. В другом ролике женщина кормит обезьяну белым порошком.

На суде британка признала, что ей вообще не стоило заводить животное.

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Теги: news, новости, Украина, обезьяна, британка, 7dniv, 7dnivinfo, суд  
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