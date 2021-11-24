Теща Притулы сбившая женщину с ребенком спустя два года после ДТП все еще не понесла наказание

Лилия Сопельник, теща Сергея Притулы, которая еще в августе 2019 года сбила на внедорожнике маму с ребенком в одном из дворов Киева, до сих пор не понесла наказание.

Об этом адвокат потерпевших Юрий Сухов рассказал в интервью "Украинским новостям".

По его словам, потерпевшие хотят получить 2 млн грн ущерба, но Сопельник не согласна даже компенсировать расходы на многочисленные операции. Она предлагает 50 тысяч гривен, но этого недостаточно даже на оплату реабилитации.

"До сегодняшнего дня она не компенсировала даже те расходы, которые понесли потерпевшие. То есть, расходы, которые понесли потерпевшие, Сопельник и ее окружение не компенсировали полностью. Они там что-то говорят, но мы еще не учли материальный и моральный ущерб в размере, необходимом для реабилитации. То есть, реабилитационные расходы Сопельник вообще не признает. Но, человеку же нужно пройти реабилитацию. Человек является инвалидом и потерял возможность работать", - сказал адвокат.

По его словам, рассмотрение дела в суде затягивается. Сама теща Притулы не отрицает, что именно она была за рулем во время ДТП, но заявляет, что все произошло из-за потери сознания.

"Является ли это признанием вины или нет? То есть, слова о том, что признает вину она сказала, но, если учесть те показания, которые она дала и то поведение, связанное с непризнанием гражданского иска, то я считаю, что это не является настоящим признанием своей вины. Это замыливание глаз, на мой взгляд", - добавил адвокат.

Адвокат потерпевшей считает, что Лилия Сопельник не имела права садиться за руль и заслуживает самого сурового наказания.

"А это, если я не ошибаюсь – до 8 лет лишения свободы. Более того, мы должны понимать, что Сопельник села за руль, не имея права садиться. Экспертизой доказано, что у нее была болезнь, которая исключает возможность управлять транспортным средством и она об этом знала. Сопельник принимала препараты, которые запрещают садится за руль. То есть, все это является последствиями ее умышленных действий, которые указывают, безусловно, на повышенную общественную опасность последствий ее действий. Если суд ее не накажет надлежащим образом…заключением в тюрьму, то это будет примером того, что можно "творить" за рулем все, что угодно", - говорит адвокат.