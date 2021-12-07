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События Сегодня, 09:3988
Две дозы вакцины Pfizer для детей до 5 лет оказались неэффективными

Испытания вакцины компании Pfizer среди детей от двух до пяти лет показали, что две дозы препарата не обеспечивают ожидаемую защиту от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте компании.

"По сравнению с группой от 16 до 25 лет, в которой была зафиксирована высокая эффективность, не меньшая эффективность была для группы в возрасте от шести до 24 месяцев, но не для группы от двух до пяти лет во время этого анализа", — указывается в заявлении.

Для детей от 12 лет используют дозу 30 микрограмм, для детей от 5 до 11 лет — 10 микрограмм. А вот доза для детей до пяти лет составляет три микрограмма.

Ранние тесты показывали, что доза в 3 микрограмма вызывает сильный иммунный ответ у детей и минимизирует риск побочных эффектов. Однако, промежуточные данные, которые получил независимый совет по мониторингу и безопасности Pfizer, показали, что этот режим малых доз не вызывал ожидаемого иммунного ответа у детей до 5 лет.

В результате компания решила добавить в испытания третью дозу.

"Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 мкг, по крайней мере, через два месяца после второй дозы, чтобы проверить, обеспечивает ли она высокий уровень защиты в этой юной возрастной группе", — говорится в сообщении.

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