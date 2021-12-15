В мероприятии, где в рекламе азартных игр задействовали детей вопреки закону участвовал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский совместно со своей супругой Еленой Зеленской на днях приняли участие в открытии праздничного городка "Николай принимает друзей", который в этом году снова будет работать для взрослых и детей на улице Банковой в Киеве.

Об этом свидетельствует публикация в Facebook пресс-службы Офиса президента Украины.

В тоже время, на этом мероприятии рекламировали букмекерскую компанию "Париматч". При рекламе задействовали детей, что прямо запрещено законом о рекламе.

Согласно Закону Украины "О рекламе", статье 22-1, реклама азартных игр запрещается в местах проведения развлекательных, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц, не достигших 21-летнего возраста. В рекламе азартных игр запрещается использовать лиц, не достигших 21-летнего возраста, в том числе, в качестве фотомоделей.