Тепловоз в Киеве протаранил авто и протащил его несколько метров

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в Дарницком районе Киева маневровый тепловоз протаранил на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль, в салоне которого находился ребенок.

Об этом в Facebook сообщают "Вартови эспрессо".

Инцидент произошел на улице Горбунова. Маневровый тепловоз протаранил легковушку Daewoo, водитель которой по неизвестным причинам не пропустил состав. Локомотив наехал на машину с правой стороны и несколько метров протащил ее.

Пострадали два пассажира авто: женщина и малолетняя девочка. Медики оказали им помощь на месте. Водитель не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.