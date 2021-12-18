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События Сегодня, 09:4373
Тепловоз в Киеве протаранил авто и протащил его несколько метров

Вечером в воскресенье, 19 декабря, в Дарницком районе Киева маневровый тепловоз протаранил на нерегулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль, в салоне которого находился ребенок. 

Об этом в Facebook сообщают "Вартови эспрессо". 

Инцидент произошел на улице Горбунова. Маневровый тепловоз протаранил легковушку Daewoo, водитель которой по неизвестным причинам не пропустил состав. Локомотив наехал на машину с правой стороны и несколько метров протащил ее.

Пострадали два пассажира авто: женщина и малолетняя девочка. Медики оказали им помощь на месте. Водитель не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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