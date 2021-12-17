$12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании потерял Крис Нот

У 67-летнего американского актера Криса Нота, которого уже три женщины обвинили в изнасилованиях, прибавилось неприятностей.

В этот раз от сделки на покупку текилы Noth's Ambhar производства компании, принадлежащей Ноту, отказалась Entertainment Arts Research, Inc. (EARI), компания по производству напитков из Невады, сообщает Daily Mail.

"На данный момент для нас не имеет смысла продвигать эту сделку в свете претензий, к которым следует относиться со всей серьезностью. Тем не менее, мы продолжаем искать бренды спиртных напитков, которые соответствуют духу социальной ответственности EARI", – заявил генеральный директор компании Бернар Рубин, комментируя срыв сделки, которая принесла бы бизнесу Нота $12 млн.

Алкогольный бренд актера не ответил на запрос журналистов о комментариях, хотя на сайте по прежнему представлена реклама с Крисом Нотом.

Как известно, вскоре после выхода первой серии перезапуска "Секса в большом городе", где герой Нота, Джон Джеймс Престон, более известный как Мистер Биг, умирает от сердечного приступа после занятий на велотренажере, две женщины обвинили его в изнасилованиях, а недавно к ним присоединилась еще одна жертва. Все они утверждают, что Нот домогался их, а потом надругался над ними. Один из эпизодов имел место тогда, когда Крис был женат на матери своих двоих детей. Он также был обвинен в избиении и угрозах убить и изуродовать свою бывшую девушку, супермодель Беверли Джонсон в период с 1990 по 1995 год, согласно опубликованной в Интернете статье.