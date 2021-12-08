Сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2"

В Сенате разблокировали вопрос о введении возможных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет издание The Hill.

Между республиканцами и демократами была достигнута договоренность относительно проведения голосования до 14 января 2022 года, по итогам которого Сенат США может ввести ограничения против проекта "Северный поток-2" на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной.

Как отмечают журналисты, сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз прибегнул к шантажу, заблокировав одобрение десятка кандидатур, которые были выдвинуты президентом Джо Байденом. Соглашение между Республиканской и Демократической партиями предусматривает рассмотрение законопроекта о ввведении санкций против "Северного потока-2" в обмен на кадровые перестановки в Госдепе и и Госказначействе, которые были инициированы Белым домом.

По данным издания Politico, сенатор-республиканец Тед Круз согласился разблокировать рассмотрение сразу 32 кандидатур. После принятия соглашения Сенат в ускоренном темпе уже утвердил бывшего мэра Чикаго Рама Эмануэля на должность посла США в Японии. Более того, Тед Круз пообещал не блокировать другие инициативы демократов в случае, если сенаторы примут законопроект о введении санкций против "Северного потока-2", а также передадут его в Палату представителей и на подпись президенту Джо Байдену.