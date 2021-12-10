"Нужно готовиться к худшему", — глава дипломатии ЕС о вторжении РФ в Украину

Евросоюз на фоне возможного вторжения РФ в Украину должен надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

Об этом в своей колонке написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Еврочиновник признал, что одних заявлений о сдерживании российской агрессии мало, и Брюссель должен донести Москве мысль о том, что начало широкомасштабных боевых действий против Украине приведет к серьезным экономическим последствиям для России.

Как отметил Жозеп Боррель в своей колонке, Евросоюз не знает конечных намерений Кремля за исключением того, что РФ пытается ослабить Киев.

"Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Мы не можем исключить желание России использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, также исключив европейцев из обсуждений. Но мы знаем, что наши американские союзники в эту ловушку не попадутся.", — добавил глава дипломатии ЕС.

Жозеп Боррель также призвал своих коллег продлить экономические санкции в отношении РФ для предостережения Кремля от полномасштабного вторжения на территорию Украины.