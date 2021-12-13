Пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон" дали в Минздраве

Минздрав предоставил пять рекомендаций для населения, как минимизировать заражение омикрон-штаммом COVID-19, который уже начал распространяться в Украине.

Как сообщил во время брифинга в понедельник, 20 декабря, глава Минздрава Виктор Ляшко, минимизация риска распространения COVID-19 - это вопрос не случая, а сознательного выбора. По словам министра, достаточно соблюдать пять рекомендаций, чтобы "сделать новогодние праздники более безопасными и радостными".

Топ-5 рекомендаций главы Минздрава: