Почему рушится турецкая валюта и к каким последствиям это приведет

Турецкая лира продолжает обесцениваться с бешеной скоростью, раскручивая маховик инфляции.

Цены в стране подскочили вдвое и дальше растут, в магазинах и на заправках не успевают менять ценники.

За доллар, который в начале года стоил 7 лир, уже дают 17 лир, за евро - под 20. Биржа Стамбула 17 декабря приостанавливала торги из-за обвала лиры. По прогнозам, турецкая валюта продолжит пике.

"Процентные ставки - зло"

Турция переживает ситуацию, похожую на ту, что произошла в Украине несколько лет назад, когда гривна рухнула в три раза.

Но если у нас девальвация была следствием событий на Майдане и войны на Донбассе, то причина резкого обвала турецкой лиры - уже четвертое за короткий срок снижение правительством процентной ставки. Президент Эрдоган называет эту рискованную стратегию "курсом на новую экономическую модель".

Турция - страна сильно зависимая от импорта и внешнего кредитования. И ее экономика с трудом выдерживает попытки президента проводить "имперскую" внешнюю политику, втягиваясь в многочисленные конфликты.

При этом Эрдоган обещает снижение процентной ставки весь следующий год, чтобы "снять с граждан бремя", и просит турок еще "немного потерпеть". Для него процентные ставки - это, как он выразился, "зло, делающее богатых еще богаче, а бедных - беднее". Эрдоган настаивает на том, что более слабая валюта и более низкие процентные ставки увеличат турецкий экспорт, создадут рабочие места, подстегнут рост экономики и сдержат инфляцию.

Экономисты говорят, что такая политика также вызовет резкий рост цен на основные импортные товары, отпугнет иностранных инвесторов, опустошит турецкие банки и приведет к обнищанию населения за счет инфляции.

Критикуемую многими экспертами денежную политику, которая может привести страну к коллапсу, Эрдоган объясняет также догмами ислама, который запрещает заработки на процентах. И цитирует Коран: "Не поедайте запретную прибыль ростовщичества, многократно удвоенную, и бойтесь Аллаха. Не берите проценты, не живите на проценты".

"Страна грозит превратиться в руины"

Критики винят Эрдогана в мракобесии и в плохом знании экономики.

"Это - средневековые взгляды, не имеющие ничего общего ни с пониманием экономики, ни с умением ею управлять. Такой подход тормозит производство во всех отраслях экономики - и грозит превратить страну с населением в 85 миллионов человек в руины. Это - лицемерный идеологический подход, который ничем не обоснован и нигде не применяется. Эрдоган считает, что может решить экономические проблемы страны, предоставив гражданам так называемую "исламскую перспективу". Но практика и актуальные события подтверждают обратное. Страна шаг за шагом движется к катастрофе", - пишет издание T24.

Провластное издание Yildiz во всём усматривает козни политических врагов:

"Под предводительством Эрдогана Турция усилила свои позиции в политическом и военном отношении и готова продемонстрировать не меньшую решимость и в отношении атак на неё, осуществляющихся в сфере экономики. Турция ведет войну за экономическую независимость. "Политический альянс", впервые показавший своё лицо во время попытки государственного переворота в 2013 году, когда протестующие в парке Таксим-Гези прикрепили на подожжённые ими полицейские машины плакаты с изображением Ататюрка и [предводителя курдов] Оджалана, - в прошлом этот альянс прибегал к терроризму, а сегодня наносит удар по экономике", - пишет Yildiz.

Закрытые пекарни, лимиты на продажу продуктов

Снижение ставок, уверяет Эрдоган, должно привести к стимуляции роста экономики и активности бизнеса за счет дешевых кредитов. Но что-то, как говорится, пошло не так.

Из-за падения курса лиры импортеры приостанавливают поставки зарубежных товаров в Турцию. Цены выросли в 2 раза, в том числе и на популярные продукты - от сыра и хлеба до мяса. Магазины в ответ ограничили продажу еды в одни руки. Местные производители в Турции не могут планировать поставки за рубеж или импорт необходимого сырья из-за скачков цен и курса лиры. Даже многие пекари вынуждены закрывать производство – удерживать стабильные цены нет возможности из-за убытков.

"Возникла среда незащищенности и нестабильности. Мы видим, что спрос на иностранную валюту, особенно на внутреннем рынке, резко вырос, и это нарушило все существующие экономические балансы", – заявили в Ассоциации турецких промышленников и бизнесменов.

Вместе с понижением ключевой ставки Турция увеличила прожиточный минимум. И снова рекорд: повышение сразу в два раза, до четырех с лишним тысяч лир, или 275 долларов США. Что еще больше может усилить нагрузку на бюджет.

Действия Эрдогана вызывает противоречивые мнения. В народе нарастают протестные настроения, а в Стамбуле и Анкаре готовятся майданы с требованием остановить обвал лиры.

Восстание прогнозирует и журналист Independent Türkçe Хакан Гюльсевен.

"Последние куски хлеба обнищавшего народа достанутся международным ростовщикам, финансовому капиталу, гигантским иностранным корпорациям, строительным компаниям, связанным с государством, и, конечно же, неповоротливой бюрократии и сторонникам правительства, кормящимся от государства. Предел терпения народа истощён, и правительство не в состоянии подавить протестные реакции, не прибегая к методам диктатуры. Скажу без обиняков: нас ожидают ужасные времена - в экономике, здравоохранении - и в социальной сфере!", - написал Гюльсевен в своей колонке.

Чтобы не допустить "голодных бунтов" не исключают даже введение чрезвычайного положения.

"Продолжающееся падение курса турецкой лиры положило начало процессу, который приведёт к тяжёлому экономическому кризису. Мы, как общество, должны быть готовы к чрезвычайному положению", - цитирует турецкого профессора Иззета Озгенча издание Duvar.

По его словам, по статье 119 конституции Турции правительство может объявить чрезвычайное положение на шесть месяцев в случаях экологических катастроф, инфекционных заболеваний и экономических кризисов.

Что будет с ценами на "олл инклюзив"

Украинская гривна по отношению к лире также выросла. В начале года лира стоила 3,5 гривны, месяц назад - 2,5 а сейчас уже 1,6 гривны.

Казалось бы, отдых в стране "олл инклюзива" должен подешеветь. Но эксперты советуют на ждать обвала цен на туры.

"Все расчеты производятся в долларах и евро, поэтому отдых, скорее всего, останется по прежним ценам в валюте (в среднем 35 тысяч гривен за неделю в "пятерке" на двоих). Турки не заинтересованы их опускать, тем более отели в прошедшем сезоне были заполнены. Авиабилеты также остаются в долларах. А вот сувениры, одежда и товары турецкого производства могут обойтись туристам дешевле, чем раньше", - сказал "Стране" турэксперт Максим Наконечный.

Туроператор Tui также объясняет, что, поскольку цены на поездки в Турцию не привязаны к национальным валютам и устанавливаются в долларах, изменение курса лиры не повлияет на текущие цены.

"Цены в Турции привязаны к евро, поэтому даже ослабление лиры пока на них фактически не повлияло. Примерно 200-250 евро в турпакете - это авиаперелет, отель по системе все включено более-менее приличного уровня не может быть дешевле 50 евро на человека в день", - сказал нам руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.