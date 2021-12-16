НБУ приказал банкам строго проверять расходование "Вовиной тысячи"

Национальный банк потребовал от банков, выпускающих карточки для получения вакцинированными украинцами одной тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка", четко следить за целевым использованием этих средств.

Речь о так называемой "Вовиной тысяче", которая начала поступать на счета населения на прошлой неделе.

В НБУ опасаются злоупотреблений и того, что люди смогут купить за тысячу товары и услуги, не предусмотренные госпрограммой. Потому во внутреннем документе банкам напомнили, что населению позволено тратить "Вовину тысячу" на покупки в сфере культуры, спорта и физкультуры, на железнодорожном или авиационном транспорте, а также на книги.

Об этом говорится в письме Нацбанка №57-0010/119309, подписанном зампредом НБУ Алексеем Шабаном, которое оказалось в распоряжении "Страны".

В нем напоминается, что со счета на одну тысячу грн, который был открыт под "еПоддержка", запрещается снимать наличные, пополнять его, перечислять средства на другие счета, закрывать по инициативе человека. У каждого получателя четыре месяца на то, чтобы потратить тысячу, после чего она может быть отозвана властями. Также средства будут изъяты в случае смерти человека или если его официально объявят без вести пропавшим.

Чтобы люди не могли купить со счетов "еПоддержки" ничего кроме книг, билетов на концерты, транспорт, абонементов в спортзалы и прочие целевые направления, от банков потребовали тщательно проверять МСС-коды продавцов.

"Страна" уже писала об этих кодах: МСС-код (Merchant Category Code) присваивается каждому торговцу, когда банк ставит ему платежный терминал для принятия карточных платежей или платежей в интернете. Это четыре цифры, которые указывают на сферу деятельности каждого предприятия. Спорт, транспорт, книги и пр. Что-то похожее на КВЭДы (классификатор видов экономической деятельности), которые имеют все украинские предприятия, но только для платежей.

Нацбанк не просто так озаботился проблемой этих МСС-кодов, с ними у украинских банков возникают проблемы, и "Страна" писала об этом в сентябре после соответствующих выговоров, которые получали банки. НБУ ловил банки и их клиентов на том, что МСС-код присвоен неправильно. В каких-то случаях это делается умышленно, чтобы обходить разные ограничения, а в каких-то — торговцы не могут вписаться в действующие правила.

Например, если компания одновременно продает и канцелярские товары (тетрадки, ручки, карандаши и пр.), и школьную форму, и учебники, она часто получает один МСС-код на одно из этих направлений. Смотрит, каких товаров продает больше - тот МСС-код и получает.

Например, у покупателей книжек за "вовину тысячу" из-за этого сейчас могут возникать проблемы.

"Если человек захочет купить книги в торговых точках, у которых книги - не основной товар, они, скорее всего, получат отказ. Платеж не пройдет. Если магазин продает планшеты, рюкзаки и книги до кучи, у него может стоять не книжный МСС-код. Именно потому там карта "еПоддержки" не сработает. Нужно обращаться в специализированные книжные магазины, чтобы не прогадать, и не получить от банка отказ в транзакции", - объяснили "Стране" в одном из банков.

А в других случаях могут возникать злоупотребления и передергивания.

"В тех же спортзалах и бассейнах можно купить не только абонементы на занятия. Там продаются всевозможные очки/шапочки для плавания, энергетики, минералка и прочие сопутствующие товары. А на сайтах книжных магазинов часто предлагают еще рюкзаки школьникам, игрушки и канцтовары, а торгуют при этом под книжными МСС-кодами. Кроме того в соцсети уже постят сообщения, что в кинотеатрах на "вовину тысячу" уже покупают пиво и другие напитки. Так что некоторые нецелевые расходы будут, как ни крути. За этим банки не уследят", - признал банкир в беседе со "Страной".

В тоже время финансисты заверили, что после письма Нацбанка обязательно проведут общую проверку просительности присвоения МСС-кодов торговцам, которых обслуживают.

Банки уже изучают первую статистику расходования "вовиной тысячи". Например, Альфа-Банк дал такой отчет по расходованию людьми денег за первые сутки:

книги - 34%;

билеты в кино - 26%;

железнодорожные билеты - 16%;

билеты через концертные агентства - 17%;

билеты на музыкальные концерты - 4%;

отдых, спорт и авиаперелеты - по 1%.

А у Монобанка такая статистика: