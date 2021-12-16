Транзит грузоперевозок из Китая в Польшу блокирует Украина

Украина в течение недели блокирует транзит в Польшу товарных поездов из Китая, требуя увеличить количество разрешений на транспортные автоперевозки.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

Компания PKP LHSО, которая доставляет по железной дороге товары из четырех китайских провинций и Кореи через Украину в Польшу, заявила о проблемах с пересечением польско-украинской границы товарными поездами.

Украина требует увеличить количество разрешений на транспортные автоперевозки и запросила в Польше 200 тысяч разрешений в месяц на 2022 год вместо 160 тысяч, выданных в 2021 году. При этом Польша стремится уменьшить количество разрешений, утверждая, что польские автоперевозчики полностью не использовали разрешения на 2021 год, а их количество должно быть равномерным с польской и украинской сторон.

В Польше уверены, что увеличение количества разрешений создаст дополнительные пробки на пунктах пересечения границы. По словам польского замминистра инфраструктуры Рафала Вебера, квоту разрешений можно увеличить, но при условии улучшения дорожной инфраструктуры, чтобы пересечение границы было намного быстрее.