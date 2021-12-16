Около Офиса президента новогодний городок облепили рекламой

Прямо на крыльце Офиса президента Украины разместили рекламу строительного гипермаркета "Эпицентр".
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
"Реклама гипермаркета "Эпицентр" здесь везде: и на украшениях для елок, и на периллах каруселей", - написал он.
"Масштаб маркетинговой мысли впечатляет. В следующем году можно не скромничать, а сразу выставлять у дверей ОП на продажу перфораторы, надувные лодки и газобетон", - комментирует рекламный ход Telegram-канал "Политика Страны".
Стоит добавить, что в прошлом году в столице не было подобных маркетинговых "украшений" накануне новогодних праздников.