Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше

Цены на газ в Украине окончательно слетели с тормозов.

20 декабря на Украинской энергетической бирже был установлен новый рекорд.

Продавцы вышли на биржу с ценниками от 48,9 тысяч за тысячу кубов до почти 60 тысяч.

Причем, по 48872 ресурс предлагал вовсе не "Нафтогаз", хотя он как монополист считается поставщиком самого дешевого газа. Такие лоты выставляла Полтавская газонефтяная компания с поставками на январь 2022 года.

Нафтогаз Трейдинг в 15.00 вышел с ценником 53304 гривны. "Были также лоты по 56133- 59088 гривен за тысячу кубов. И тоже от "Нафтогаз Трейдинг". Сказать, что ценник для украинский потребителей заоблачный - не сказать ничего. Он просто неподъемный ни для бизнеса, ни для коммунальщиков. И самое удивительное, что по такой цене НАК продает газ отечественной добычи или импортный, но закачанный в прошлом сезоне, еще по 80 долларов за тысячу кубов", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Мы, конечно, можем брать газ по 55 гривен за куб. Но платить нам за него нечем. Будут идти новые долги, за которые коммунальные предприятия начнут массово перебрасывать на Поставщика последней надежды, где газ тоже недешевый - по 47 гривен. На ПОНе можно находится 60 дней, то есть, худо бедно до конца сезона дотянем, а что будет потов, и как станут решать проблемы миллиардных долгов- вопрос открытый", - говорит нам глава Староконстантиновского КП "Тепловик" Александр Душенко.

Разбирались, почему в Украине резко подорожал газ.

"Ждем газ по 60-100 гривен за куб"

"Нафтогаз Трейдинг" закончил публиковать цены на своем официальном сайте 6 декабря, когда газ еще был по 34980 гривен за тысячу кубов.

Но оперативные ценовые предложения можно отследить по биржевым торгам на Украинской энергетической бирже, где в понедельник, 20 декабря появились космические тарифы.

Для сравнения: по результатам торгов на внутрисуточном рынке 16 декабря газ стоил 47 тысяч за тысячу кубов, а днем ранее, 15 декабря, 42,5 тысяч.

То есть, ценники растут как на дрожжах. При этом средняя цена на декабрь пока не поменялась - 36282 гривен за тысячу кубов. Сегодня появилась цена на январь - 48872 гривны за тысячу кубов с НДС (но без доставки). То есть, в следующем месяце газ будет почти на треть дороже, чем сейчас.

Уровень, на который можно ориентироваться, приведен в расчете маржинальных цен. На сайте Украинской энергобиржи маржинальная цена приобретения газа ООО "Оператор ГТС Украины" указана в размере 60280 гривен за тысячу кубов.

"Эта цена отражает тариф, который вскоре мы увидим на рынке", - говорит Рябцев.

Причина резкого скачка цен на газ лежит на поверхности - ресурс сильно подорожал в Европе, ценник достигал 1900 долларов за тысячу кубов. Но у нас он еще выше -лоты сегодня выставлялись по тарифу больше 2 тысяч долларов.

"Выставили на бирже лоты, привязанные к текущим котировкам на европейских биржах, что в условиях дефицита газа рынок "проглотит", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

"Почему мы каждый раз удивляемся, что ценники на газ у нас выше, чем в Европе. Мы по официальной формуле обязаны пересчитывать газ по импортному паритету - цена спотового рынка плюс транспортировка и налоги", - пояснил Геннадий Рябцев.

По его словам, если газ на споте в Европе продолжит дорожать, мы можем увидеть ценники и в 100 гривен за куб. "Потолка для коммерческих клиентов нет. Поставят 100-150 гривен, а если вам дорого, так не покупайте. Причем, понятно, что это российский газ, который к нам заходит по виртуальному реверсу и который своим клиентам «Газпром» еще этой осенью продавал по 330 долларов за тысячу кубов. Плюс - газ отечественной добычи, а он вообще по 4 гривны куб, и ресурс, импортированный в прошлом сезоне еще по 80 долларов за тысячу кубов. То есть, сейчас продавцы, в том числе "Нафтогаз", пересчитывая газ по формуле импортного паритета просто поднимают рекордную прибыль". - пояснил Рябцев.

Хлеб по 40 гривен и коммунальные долги

Население газ по заоблачным ценам не покупает - НАК продает его людям по 7,96 гривен за куб. Коммунальщики берут газ на отопление для населения по 7,42 гривны, бюджетников - чуть больше 16 гривен за куб. Но дешевого газа не хватает, и тепловики уже давно докупают газ по коммерческой цене.

"Мы пока берем по 29 гривен. Но, понятно, что если на рынке пошел такой рост, то скоро подорожает и для нас. даже не представляю, как мы сможем покупать такой дорогой газ. Брать, конечно будем, но платить нечем, станут расти долги", - говорит Александр Душенко. "При этом непонятно, почему власти кивают на Европу, дескать, там газ подорожал. Немецкие промышленники берут газ по 220 долларов, а мы должны по 2 тысячи?", - удивляется Душенко.

По словам Рябцева, промышленность при газе по 55 гривен за куб просто остановится. Тепличники с ужасом смотрели в будущее уже при газе по 30-35 гривен, сейчас и вовсе не видят для себя никаких перспектив.

Хлебопеки на днях предупредили, что уже в январе хлеб может стать дефицитом и резко подорожает. Буханка будет стоить 40 гривен и больше. Ассоциация хлебопекарной отрасли заявила, что на январь предприятиям выставили цены на газ в 52 гривен за куб. И обратилась к президенту с просьбой обеспечить им «льготный» газ для стабильного производства. Но прислушаются ли власти к подобным воззваниям - большой вопрос. По крайней мере, аналогичный крик о помощи сахарозаводчиков так и остался без ответа.

"Понятно, что предприятия будут вынуждены или останавливаться, или закладывать рекордные цены на газ в стоимость готовой продукции. Но вопрос - кто ее сможет купить", - отмечает Рябцев.

Но в газовой ловушке вскоре могут оказаться не только бизнес, но и рядовые граждане. Ведь в меморандуме с МВФ власти подписались на рыночные тарифы для населения. Если к тому времени газ резко не подешевеет (а особо рассчитывать на это, судя по всему, не стоит), газ и отопление для украинцев может подорожать в несколько раз.