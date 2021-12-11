Госдеп максимально повысил уровень угрозы для граждан США на территории Украины

Государственный департамент США повысил степень угрозы для граждан Соединенных Штатов, пребывающих на территорию Украины до максимального четвертого уровня - Do not travel (Не путешествовать).

Причинами называют штамм "Омикрон" и угрозу вторжения России.

Об этом сообщает Департамент путешествий Государственного департамента США в понедельник, 20 декабря.

"Не путешествуйте в Украину из-за COVID-19. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенный риск. Прочтите всю информацию о путешествиях", - говорится в сообщении, опубликованном 25 октября 2021 года и дополненном 20 декабря 2021 года.

"Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили Уведомление о состоянии здоровья путешественников уровня 4 для Украины из-за COVID-19, что указывает на очень высокий уровень COVID-19 в стране. Ваш риск заражения COVID-19 и развития тяжелых симптомов может быть ниже, если вы полностью вакцинированы вакциной, одобренной FDA. Прежде чем планировать какое-либо международное путешествие, пожалуйста, ознакомьтесь с конкретными рекомендациями CDC для полностью вакцинированных и невакцинированных путешественников", - предупреждает официальный сайт Госдепа.

В ранее опубликованных правилах говорится, что гражданам США нельзя посещать:

Крым из-за произвольных задержаний и других злоупотреблений со стороны российских оккупационных властей.

Восточные районы Донецкой и Луганской областей, особенно неподконтрольные правительству, возникли в результате вооруженного конфликта.

"Преступления против иностранцев и собственности - обычное дело. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходили в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию", сообщает Государственный департамент.