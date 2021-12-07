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События Сегодня, 20:4642
Пробки, вызванные снегопадом сковали украинскую столицу

Из-за снегопада столицу Украины продолжает сковывать пробками, которые распространились не только на центр города, но и на все крупные дороги вместе с объездной.

В Киеве парализованы практически все основные проспекты и дороги. Скорость движения на центральных улицах столицы не превышает 10-15 километров в час.

Из-за множества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) сильно усложнилась работа общественного транспорта, троллейбусы и трамваи стоят заблокированными сразу по несколько штук.

Коммунального транспорта, который бы чистил дороги, посыпал их солью или песком, практически нет.

Более чем за час наблюдений корреспондент "Страны" заметил только один коммунальный трактор - и тот чистил тротуар.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, пробки, 7dniv, 7dnivinfo  
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