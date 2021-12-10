Экспертов по кибервойне в Украину для защиты от потенциальной кибератаки РФ направили США и Британия

США и Британия направили в Украину команду специалистов по кибербезопасности для защиты энергосетей, банковской системы и иных важных элементов экономики и правительства от потенциальной кибератаки со стороны России.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

"Соединенные Штаты и Великобритания втайне направили экспертов по кибервойне в Украину в надежде лучше подготовить ее к противостоянию", - пишет издание.

Издание пишет, что реализацией угроз "будет не вторжение с 175 тыс. военнослужащих, которых Россия собирает на границе, а кибератаки, которые выводят из строя электросети, банковскую систему и другие важнейшие компоненты экономики и правительства Украины".

Кроме того, в статье приводятся слова сенатора Ангуса Кинга - члена Сенатского комитета по разведке, который заявил: "Я не думаю, что есть хоть малейшее сомнение в том, что если произойдет вторжение или другой вид вторжения в Украину, оно начнется с киберпространства".

По информации журналистов, правительства США и Битании не представили подробностей, однако их источники из числа официальных представителей заявили, что США рассматривают возможность более масштабного развертывания в Украине сил по борьбе с кибератаками, включая ресурсы киберкомандования США.

Пресс-секретарь британского правительства заявила, что помощь, которую оказывали Великобритания и ее союзники, носит оборонительный характер.

The New York Times пишет, что американские представители заявляют, что "находятся в состоянии повышенной готовности" в связи с приближением рождественских праздников.

Как пишет издание, они утверждают, что если Россия "действительно предпримет кибератаку, либо как самостоятельное действие, либо как предвестник физической атаки, то, скорее всего, это произойдет после православного Рождества, в конце первой недели января".