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События Сегодня, 11:4388
Возле Мадагаскара затонул корабль. Десятки человек пропали без вести, не менее 17 погибли

В Индийском океане, у северо-восточного побережья Мадагаскара грузовое судно потерпело крушение. На борту корабля находились 130 нелегальных пассажиров, не менее 17 из них - погибли, около 70 - пропали без вести.

Об этом со ссылкой на Агентство морских и речных портов сообщает Associated Press.

Судно под название Francia покинуло город Антанамбе и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго утром в понедельник, 20 декабря.

По предварительным данным, крушение произошло из-за дыры в корпусе судна.

"По информации, которую мы смогли собрать, вода попала в машинное отделение. Вода начала подниматься и поглотила все двигатели. Затем корабль начал тонуть", - сказал гендиректор агентства Жан Эдмонд Рандрианантенаина.

По его словам, по меньшей мере, 45 человек были спасены. При этом как минимум 17 - погибли, еще 68 человек пропали без вести. Их ищут три лодки национального флота и морского агентства.

Вместе с тем, в агентстве заявили, что судно зарегистрировано как грузовое и оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

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