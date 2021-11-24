Показания "грузинских снайперов" о расстрелах на Майдане изучил суд и вызывает на допрос Мамуку Мамулашвили

Святошинский суд изучил показания "грузинских снайперов" по делу о расстрелах людей на Майдане в феврале 2014 года и вызвал в суд бывшего грузинского военного, сторонника и активного помощника Михаила Саакашвили, а ныне командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили.

Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском суде Киева, Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

"Святошинский суд исследовал показания грузинских снайперов и вызывает в суд М. Мамулашвили. Судом присяжных Святошинского районного суда Киева рассматривается уголовное производство по бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут", - написал он.

Согласно доказательствам, как пишет адвокат, "гражданские лица, работники правоохранительных органов и военнослужащие внутренних войск МВД Украины" были ранены из огнестрельного оружия, "в частности от выстрелов из секторов расположения подконтрольных активистам зданий консерватории и гостиницы "Украина" в столице.

"В ходе сбора стороной защиты доказательств допрошены граждане Грузии: Александр Ревазишвили, Георгий Бежиташвили, Цезари Баджаладзе, сообщающие, что они являлись свидетелями применения огнестрельного оружия из здания гостиницы "Украина" и здания консерватории", - добавил правозащитник.

По словам трех вышеупомянутых лиц, как пишет адвокат, в феврале 2014 они принимали участие в акциях протеста в центре Киева на стороне активистов Майдана и "20 февраля 2014 были очевидцами применения огнестрельного оружия по гражданским лицам и правоохранителям из дома консерватории и гостиницы "Украина" и назвали фамилии, в частности, отца и сына Парасюков, Пашинского, Саакашвили".

Адвокат добавил, что суд изучил материалы международной правовой помощи. В частности, речь идет о видеозаписи допроса свидетеля Ревазишвили и протоколах его допроса.

В связи с этими данный Святошинский районный суд Киева и вызвал на допрос в качестве свидетеля Мамулашвили, "которого "грузинские снайперы" называют одним из организаторов расстрелов на Майдане.

Допрос состоится, в среду, 22 декабря.