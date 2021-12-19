Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена

Россия не считает необходимым участие Киева в переговорах России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает "Интерфакс-Украина".

При этом пока не остается понятным, состоятся ли такие переговоры вообще.

"В настоящее время мы ждем официальную реакцию от США и НАТО. Пока мы ее не получили", - сказал Руденко, отвечая во вторник на вопрос о том, удалось ли добиться деэскалации ситуации вокруг Украины после передачи Россией своих предложений по гарантии безопасности.

По словам Руденко, российская сторона не передавала свои предложения Украине.

"... но естественно, Украина в курсе, как и все остальные... На данном этапе мы не видим необходимости ее участия в переговорах", - заявил Руденко.

Руденко считает, что возможная отправка военных НАТО на территорию Украины приведет к дальнейшей эскалации ситуации "вокруг Украины" и ухудшению отношений с Западом.

"Мы считаем, что такие шаги приведут лишь к дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины, да и в наших отношениях в целом, включая США", - сказал Руденко.