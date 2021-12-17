Что пишут западные СМИ о предложениях России Западу

Запад скорее склонен обсуждать с Россией выдвинутые ей предложения по вопросам стратегической стабильности, а Украине светит перспектива "финляндизации" (то есть нейтрального статуса, без вступления в НАТО, как у Финляндии). И большая сделка возможна, если не по всем "пунктам Кремля", то, во всяком случае, частично.

Эта мысль проходит красной нитью в западных СМИ, как и та, что кроме угроз санкциями, которые вряд ли испугают Кремль, необходимо продолжать диалог с Кремлем по "ультиматуму Путина", как многие окрестили требования Москвы не расширять НАТО.

"Страна" проанализировала публикации в западной прессе.

"НАТО не сможет защитить Украину"

Других вариантов, как договариваться с Россией, у Запада почти не остается, пишут иноСМИ. Иначе - может вспыхнуть большая война, на которую Запад идти не готов.

"Западу еще не поздно подумать о более сбалансированном дипломатическом подходе для стабилизации ситуации. У союзников по НАТО нет реальных военных вариантов для успешной защиты Украины, а у союзников по НАТО в Европе даже нет возможности или воли пойти по этому пути. Вместо этого успешные дипломатические планы, которые обеспечили статус нейтралитета для Финляндии и Австрии во время холодной войны, можно было бы использовать как потенциальный подход к разрешению кризиса в Украине. В то время как Запад должен и далее давать понять, что Россия заплатит ужасную цену в условиях экономических санкций, если она вторгнется в Украину, соответствующие заверения Москвы в том, что членство Украины в НАТО не состоится, также должны быть частью решения", - делится мнением в колонке National Interest эксперт Рамон Маркс.

В то же время Брюссель, Москва, Вашингтон и Киев должны найти способ, позволяющий вернуть мир на Донбасс, а Запад должен найти способ сохранить лицо, чтобы справиться со "свершившимся фактом прихода Путина в Крым".

"На этот раз Брюссель не должен высокомерно отказываться от переговоров в рамках трех- или четырехстороннего процесса между всеми заинтересованными сторонами", - считает Маркс.

Звучат и совсем "крамольные" для официального Киева мысли о том, что лучше вообще было не начинать разговоры о вступлении в ЕС и НАТО, чтобы не раздражать Москву.

"Во многих отношениях Украине было бы лучше сегодня, если бы она никогда не начинала переговоры о статусе ассоциации с ЕС, но, надеюсь, остается достаточно времени, чтобы собрать осколки с помощью более эффективной дипломатии, прежде чем разразится настоящая война", - считает автор National Interest.

США заняты Китаем

Кроме того, нынешняя ситуация в Украине и мире (приоритетность китайского вопроса для США) играет на пользу Москве, признают западные эксперты.

"При выборе времени для того, чтобы добиваться гарантий своей безопасности, Москва могла рассчитывать на относительную слабость Украины, фокус Запада на пандемии и других проблемах и беспокойство США относительно угрозы Китая захватить Тайвань", - сказал в разговоре с New York Times Сэмюэл Грин, директор Института России в Королевском колледже Лондона.

Издание также приводит мнение бывшего сотрудника Госдепартамента США, а ныне исследователя корпорации RAND Сэмюела Шарапа. Он считает, что Россия выставляет "заведомо неприемлемые требования", чтобы запутать дипломатический процесс вокруг присутствия своих войск у границ Украины.

Директор московского центра Карнеги Дмитрий Тренин предположил, что Россия решила опубликовать свои предложения потому, что понимает - Запад вряд ли их примет.

"Скорее всего, это гамбит в начале игры. Кремль всерьез не верит, что США согласятся на эти условия, но надеется выбить частичные уступки", - цитирует британская Times Андрея Кортунова, директора Российского совета по международным делам.

Не перестают звучать и нагнетания о том, что "Путин нападет на Украину". Дескать, России нужны были предложения к НАТО как повод для "вторжения".

"Требования Кремля о выводе войск западным альянсом из Восточной Европы могут стать прелюдией к военным действиям в Украине", - пишет Guardian.

Издание говорит об укреплении "агрессивно-реваншистских настроений в Москве", поскольку напряженность на границе России с Украиной продолжает расти.

"Кажется очевидным, что бряцание оружием отражает новую решимость, чтобы восстановить подорванный авторитет Москвы в том, что Путин считает законной "сферой влияния" России, - полагает Guardian.

При этом для Украины рисуют мрачные перспективы. Как считает издание, хоть президент Зеленский был успокоен, что путь к членству Киева в НАТО остается открытым, но "сочетание сосредоточения войск на украинской границе и готовности Путина публично требовать невозможного кажется чрезвычайно зловещим".

Ждут уступок от Москвы

Чтобы разрядить "предвоенную" ситуацию, Западу остается только договариваться с Россией. Но и от Москвы ждут неких уступок по Украине.

"Столкнувшись с игрой балансирования, которая обостряется неделя за неделей, у Запада нет другого выбора, кроме как продемонстрировать желание продолжать говорить и дать понять г-ну Путину, что в случае российского военного вторжения придется заплатить высокую цену за санкции... Возможны также переговоры по вопросам, касающимся военных учений НАТО и размещения ракет, если Москва сделает соответствующие уступки", - пишет Guardian.

О "встречных предложениях" Запада России мы уже писали. По информации нашего источника в дипломатических кругах, сделка может состоять в следующем - Украина не вступает в НАТО, но при этом неподконтрольные территории Донбасса возвращаются Киеву без всяких условий вроде особого статуса; либо лишь с формальным, для вида, выполнением этого условия. Еще одно условие может быть - отвод российских войск от границ Украины. Плюс - гарантии транзита газа через Украину после 2024 года. Вокруг этих условий и будут идти торги.

"Однако в конечном итоге Украина и ее западные союзники находятся в неудобном положении, ожидая узнать истинные намерения Кремля", - заключает Guardian.

На фоне предложений Кремля по НАТО и Украине все чаще звучит мнение о том, что сам Альянс изжил себя с падением СССР. И что США не выгодно содержать эту военную махину, а тем более сражаться за далекую Украину.

"Альянс изжил себя"

Hill констатирует "печальный упадок великого альянса".

"Победа в холодной войне стала началом конца для НАТО - альянса, который пережил свое время. И сегодня это расширенная группа разрозненных национальных государств, неспособных прийти к согласию относительно ее текущих целей", - пишет обозреватель Уильям Молони.

Большинство членов НАТО не чувствуют, что обязаны военно поддерживать несколько "прифронтовых" государств (например, Польшу, три страны Балтии), которые "действительно чувствуют угрозу", считает Молони.

"Эти настроения категорически противоречат основному принципу Договора НАТО - статье 5, которая обязывает всех членов оказывать военную поддержку члену, который подвергается нападению. Если европейские члены НАТО предпочитают оставаться нейтральными в любом российско-американском конфликте, в чем смысл альянса с точки зрения Соединенных Штатов? Добавьте к этому тот факт, что почти все европейские члены НАТО уже давно не выполняют финансовых обязательств, предусмотренных договором, и американский скептицизм в отношении НАТО в последние годы вполне объясним", - объясняет эксперт, почему Альянс уже не тот.

"Что касается Соединенных Штатов, которые серьезно пострадали в результате долгих войн в отдаленных местах, почему мы должны рисковать тем же в местах, столь мало связанных с нашими истинными национальными интересами?" - риторически вопрошает автор.