 

Компания Порошенко, которой выписали штраф на 238 миллионов, назвала это "политическим преследованием"

События Сегодня, 22:230
Компания Порошенко, которой выписали штраф на 238 миллионов, назвала это "политическим преследованием"

Входящее в корпорацию Петра Порошенко Roshen ООО "Интерстарч Украина" будет обжаловать наложенный на нее, а также на компании "Днепровский КПК" и "Интеркорн" 238-миллионный штраф. В фирме считают, что Антимонопольный комитет нарушил процедуру при наложении штрафа.

Об этом сказано в заявлении на сайте компании.

АМКУ оштрафовал группу связанных с Roshen компаний за злоупотребление положением на рынке первичной реализации крахмальной патоки и сиропов в течение 2018-2020 годов.

"Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины", - сказано в заявлении.

Также в нем говорится, что АМКУ не провел никаких экономических и технологических экспертиз, неправильно определил рынок, искусственно сузил его границы и исказил положение обществ на нем. В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ.

"По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализа альтернатив", - привели аналогию в компании.

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Теги: news, новости, Украина, Порошенко, компания, штраф, 7dniv, 7dnivinfo  
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