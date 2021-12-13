Украинский биатлонист Бригадир сдал положительный тест на допинг. Его отстранили от сборов и соревнований

Украинского биатлониста Руслана Бригадира временно отстранили от соревнований по причине положительного допинг-теста.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

"27 марта 2021 года офицером допинг-контроля Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ) была отобрана проба мочи у спортсмена Руслана Бригадира, которая показала неблагоприятный результат анализа вещества, содержащегося в запрещенном списке ВАДА", - говорится в сообщении пресс-службы.

20 декабря 24-летний Руслан Бригадир был отстранен и не сможет участвовать в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения по факту положительного допинг-теста.