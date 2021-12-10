Запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время оставил в силе суд

Окружной административный суд Киева (ОАСК) завершил рассмотрение дела об обжаловании запрета Киевского городского совета продавать спиртное в ночное время суток.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК во вторник, 21 декабря.

Пресслужба ОАСК напомнила, что с соответствующим иском в Киевсовет обратилась Государственная регуляторная служба. В частности, истец просил суд отменить решение Киевсовета от 27 сентября 2018 № 1529/5593, которым было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице. Дело рассматривалось по правилам общего искового производства.

При рассмотрении дела судом не было установлено нарушение Киевским городским советом прав истца и принципов государственной регуляторной политики при принятии обжалуемого акта, что свидетельствует о недоказанности нарушений ответчиком реализации компетенции в сфере управления.

Суд также признал необоснованными доводы Государственной регуляторной службы по поводу того, что обжалуемое решение негативно влияет на субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность на соответствующей территории, а также на бизнес-климат в Киеве в целом и уровень доверия бизнеса к власти.

Ввиду установленных обстоятельств дела суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований о признании противоправным и решения Киевского городского совета от 27 сентября 2018 года № 1529/5593 "Об установлении ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков столовых в г. Киеве".

Решение суда вступает в законную силу в сроках и в порядке, предусмотренные статьей 255 КАСУ, и может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.