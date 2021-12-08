Женщина в Индии утопила в аквариуме племянницу мужа, чтобы его исцелить

В Индии пожилая женщина принесла в жертву шестимесячную девочку, родственницу своего мужа, чтобы вылечить его от болезней.

Об этом сообщает издание India Today.

Инцидент произошел в городе Паттукоттай, что в штате Тамилнад.

32-летний местный житель по имени Насирудин женился на женщине Шалиха, у пары полгода назад родилась дочь. Дядя Насирудина Асаруддин работал за границей, недавно вернулся домой и постоянно чувствовал себя плохо.

Дядина жена Шармила Бегум отправилась за советом к мусульманскому тантрику (по вере сторонников эзотерического учения тантра, человек, обладающий сверхспособностями, например, входить в тела мертвых) Мухаммеду Салиму, который порекомендовал ей принести в жертву ребенка, не проливая крови, чтобы спасти жизнь супруга.

Шармила сразу же подумала о племяннице мужа и в ночь на 21 декабря явилась в дом родственников и похитила ребенка.

Проснувшись, Шалиха запаниковала и стала искать девочку. Ее встретила Шармила Бегум и отвела за свой дом, где утопила малышку в аквариуме. Затем пожилая женщина убедила шокированную мать похоронить девочку на заднем дворе.

Сейчас это дело расследует полиция.