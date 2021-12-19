Размещать в стране дополнительные войска НАТО не считает нужным министр обороны Болгарии

Министр обороны Болгарии Стефан Янев не видит необходимости в размещении дополнительного военного контингента НАТО в республике.

Об этом министр обороны Болгарии сообщил в своем аккаунте Facebook во вторник, 21 декабря.

"В настоящее время НАТО комментирует различные варианты ответа на увеличение российского военного потенциала, в том числе расположение дополнительных войск в Болгарии и Румынии. На данном этапе на уровне военно-технического обсуждения окончательного решения не принято", - заявил Янев.

По мнению министра, эта дискуссия может привести к нежелательному усилению напряженности в регионе.

"Более того, на данном этапе нет оснований рассматривать наблюдаемые процессы как реальную угрозу альянсу и его зоне безопасности. В связи с чем считаю, что нет необходимых обстоятельств, которые могут объяснить расположение дополнительных войск на нашей территории", - добавил министр обороны Болгарии.