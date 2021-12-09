Под Винницей произошел пожар в загородном отеле, на тот момент там отдыхали люди. Есть погибший и пострадавшие

В среду, 22 декабря, в Винницкой области горел комплекс отдыха "Баттерфляй".

В момент инцидента в нем находилось более полусотни человек, среди них - 53 ребенка. Людей эвакуировали. В результате ЧП погиб человек.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, на месте пожара работали 44 человека и 13 единиц техники. Пожар в комплексе отдыха, расположенном в селе Селище Винницкого района, удалось локализовать к 05:09. Полностью его ликвидировать спасатели смогли к 05:26.

В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили травмы. Еще до прибытия спасателей из отеля эвакуировали 56 человек, среди которых 53 ребенка 2006 - 2016 годов рождения.