Во Львове женщина родила шестнадцатого ребенка

Во Львове женщина родила уже шестнадцатого ребенка. Теперь у нее девять сыновей и семь дочерей.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба родильного отделения коммунальной 3-й городской клинической больницы Львова, где проходили роды.

"Эта женщина могла бы войти в Книгу Гиннеса. Ее рекорд - это ее дети.16-е роды. Последние 12 произошли в нашем родильном отделении", - рассказали в больнице.

Шестнадцатого ребенка львовянка родила 16 декабря. Новорожденный оказался мальчиком. Дома ее ждут восемь сыновей и семь дочек.

"Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - сказано в сообщении.