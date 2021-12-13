Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных

В Днепре на территории школы обнаружили убитыми двух бездомных.

Шокирующая находка была сделана утром во вторник, 21 декабря в переулке Крушельницкой. На телах умерших были многочисленные порезы и раны. Позже эксперты выявили и переломы костей.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на собственные источники.

В течение дня правоохранители установили подозреваемых в совершении жестокого убийства. К преступлению оказалась причастна компания из двух парней и девушки. Как выяснилось, бездомных мужчин забили до смерти ради развлечения.

По предварительным данным, компания молодежи отмечала день рождения. Во время посиделок нетрезвые парни и девушка заметили бездомных мужчин, которые жили в этом районе. Один из компании бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом, после чего схватил фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим.

Вся компания задержана. Ведется следствие. Молодым людям грозит пожизненное тюремное заключение.