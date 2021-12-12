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События Сегодня, 16:0282
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"

В ночь на вторник, 21 декабря, правоохранители силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации.

При этом мужчины наотрез отказывались покинуть салон автобуса. Из-за позиции антипрививочников автобус задержался на полтора часа.

На опубликованной в сети видеозаписи видно, что полицейские применяют силу к одному из пассажиров и выводят его из автобуса.

Но происходящее на видео - мелочь, по сравнению с комментариями пассажирки. Девушка не скрывая эмоций фонтанировала довольно оригинальными фразами, присвистывая и одобряя действия копов.

"Красава, выводите этих лосей!", "Выходите лоси, выходите!", "Старый, выметайся, лох, выходи!", "На основании того, что ты задолбал тут всех", - заявляла пассажирка автобуса. 

"Вчера ночью ехали с Одессы в Киев на автобусе "Гюнсель". Нас остановили менты. Проверяли COVID-сертификаты. У двух антиваксеров их не было. Они решили устроить принципиальный бунт в автобусе и отказывались наотрез покинуть салон. Нас задержали на полтора часа. В итоге - их выгнали с маршрутки", - пишет автор видео.

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