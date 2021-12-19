В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет

В Министерстве обороны Украины недавно обнародовали список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным.

Кроме того, согласно указу #313 на военный учет теперь должны становиться также и представительницы слабого пола нашей страны.

Об этом говорится в соответствующем документе #313, который опубликован на сайте Минобороны Украины.

В перечень, утвержденный приказом Минобороны входят сотни специальностей и профессий. Например, на учёт должны стать:

главный бухгалтер,

менеджеры,

начальник юридического отдела,

журналисты.

"Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из такого списка, встали на военный учёт. Во время принятия на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учёт", - прописано в документе.

Комиссариаты будут ставить женщин на учёт при двух условиях:

должность или специальность есть в списке,

женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе – 60 лет.

С полным перечнем специальностей можно ознакомиться здесь.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал "Стране" этот приказ.

"Я вас поздравляю, если читать этот приказ буквально, вы должны всей прекрасной половиной редакции, кто младше 60-и лет, пойти в военкомат, пройти медкомиссию и стать на военный учёт. Но к реализации этих действий возникает много вопросов. Во-первых, я не думаю, что военкоматы готовы к наплыву такого количества людей, чтобы в разумные сроки провести медкомиссию и поставить всех в резерв. Во-вторых, в чем логика призывать в резерв лиц, большинство из которых являются матерями, многие - матери-одиночки. На мой взгляд, это абсурд и ничем не оправдано. В условиях коронокризиса организовывать медосмотры - это лишние риски для людей. Если они говорят, что на нас нападет Путин, то почему не видно никаких системных действий государства по обороне? Почему Кабмин занят исключительно придумыванием, кого ещё принудительно вакцинировать. Президент тоже не проявляет никаких идей по обороне. И в это время появляются такие приказы. Очевидно он направлен на расшатывание ситуации, создание паники в обществе, и на практике реализовать его будет очень трудно", - считает Кравец.