 

На каком фоне начинаются переговоры США и России

События Сегодня, 19:4846
На каком фоне начинаются переговоры США и России

Тема с геополитической эскалацией между Россией и США, которая в любом момент может перерасти в военную, получила развитие. 

После серии громких заявлений Владимира Путина и Сергея Шойгу на коллеги Минобороны поступил ответ Вашингтона. Наиболее обсуждаемым стала часть доклада российского министра о том, что американские ЧВК готовят якобы химическую атаку на Донбассе. 

Штаты, как и потом Киев, слова российского министра назвали фейком. В "ДНР", в свою очередь, начали говорить, что химатака запланирована - в том числе озвучили тип оружия, который якобы должен применяться.

Вскоре в адрес Запада и Киева последовал еще один ответ Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег "горячие головы" в Украине от военной конфронтации, а главе НАТО рекомендовал сменить работу. 

На фоне это СМИ сообщили о том, что силы быстрого реагирования Альянса переведены в состояние повышенной боеготовности. То есть накаляется уже не только риторика сторон. 

И, хотя США и НАТО заявили, что в январе приступают к переговорам с Россией, пока сигналы идут с обеих сторон очень тревожные.

"Страна" проанализировала очередную порцию заявлений.  

Что говорят в США и "ДНР" о химатаке на Донбассе

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские наемники привезли на Донбасс резервуары с неизвестными химикатами. И предупредил, что сотрудники заокеанской ЧВК дислоцируются в Авдеевке и в районе Азовского моря.

Сегодня эти заявления прокомментировали в США. 

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что слова министра обороны России о провокации не соответствуют действительности. Отреагировали и в Госдепе. 

"Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекающую риторику и принять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать положительную атмосферу для дискуссий. Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или США", - написал в Twitter представитель Госдепа Нед Прайс.

Прокомментировали слова Шойгу спустя сутки и в Украине. В МИД их назвал "информационным прикрытием России для дальнейших провокаций ее войск на территории Украины".

"Категорически отбрасываем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - сказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Вечером 22 декабря отреагировали и в украинском Минобороны.

"В Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация. Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы "доставке резервуаров неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман"", - завили украинские военные. 

В это время пресс-секретарь "военного командования ДНР" Эдуард Басурин в эфире центрального российского канала подтвердил заявления Шойгу и назвал тип химического оружия.

"Соединенные Штаты Америки завозили различные виды оружия в Украину. В октябре с одной в одной из поставок был антидот, тип химического оружия ботулотоксин. Он вызывает ботулизм, а если проще - паралич. В ноябре месяце был уже доставлен сам химический препарат. Он находится в 40-миллиметровых контейнерах, может применяться гранатомётами. Вес небольшой. Его можно скидывать с беспилотников", - отметил Басурин. 

По его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен контейнер весом 300 кг отравляющим веществом, которое применяется в виде аэрозоля. "Вот это все было свезено затем в Балаклею, Харьковскую область. Там есть артиллерийские склады. Это недалеко от Славянска. Можно быстро доставить сюда, к линии соприкосновения", - заявил Басурин. 

"Депутат Народного совета ДНР" Владислав Бердичевский у себя в телеграм-канале намекает, что готовится и информационное освещение вероятной химатаки. Он пишет, что в декабре крупные британские и американские медиа подали заявления об аккредитации в "республике". "Давно не припоминаю такого внимания к Донбассу со стороны таких авторитетных на Западе СМИ", - пишет Бердичевский.

То есть тема химатаки, независимо от ее достоверности, продолжает обсуждаться уже и в том контексте, что на Донбассе что-то назревает. Что является отголоском нынешней напряженности между Россией и США. 

Обстановка между Россией и НАТО накалена 

На этом фронте пока без перемен - то есть градус риторики стабильно повышается. 

С одной стороны - в январе уже подтверждены официальные переговоры по безопасности России и США. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, первый раунд пройдет уже в начале 2022 года.

"Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть контакт между нашими и американскими переговорщиками, их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон", - заявил дипломат. 

Кроме проекта договора между Россией и США в этом же месяце планируется обсудить и договор между Россией и НАТО. 

Также сегодня созвонились ключевые военные персоны Москвы и Вашингтона - начальник Генштаба Герасимов и глава Объединенных штабов США Милли. Они обсудили "вызывающие обеспокоенность вопросы региональной безопасности". То есть, видимо, Украину. 

С другой стороны - воинственная риторика продолжается. 

Так, Лавров заявил, что РФ даст ответ на провокации в Украине. Он предостерег "горячие головы" в Украине от военной конфронтации. 

"Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой - чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории", - объяснил он. 

Идут аналогичные сигналы и с Запада. Сегодня стало известно, что в состояние повышенной боеготовности были переведены силы быстрого реагирования НАТО. Такое решение было принято на прошлой неделе из-за ситуации на границах Украины и России, сообщило немецкое издание Die Welt.

Силы быстрого реагирования составляют 40 тысяч человек. Их привели в боеготовность в понедельник - еще до заявления Шойгу. Сообщается, что группа повышенной готовности НАТО  должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней.

Также в повышенную боеготовность приведены силы специального назначения и военной логистики НАТО.

Что это - реальная готовность воевать или усиление позиций перед январскими переговорами - увидим уже в ближайшее время.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, Новости, Украина, США, Россия, переговоры, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
Сегодня, 13:32
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы
Сегодня, 09:25
Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена
Украину в возможные переговоры с США по гарантиям безопасности Россия включать не намерена
Вчера, 14:56
Министр обороны Великобритании назвал маловероятным отправку войск в Украину
Министр обороны Великобритании назвал маловероятным отправку войск в Украину
19-дек-2021, 10:17
Приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе
Приведет ли встреча Путина и Байдена к прекращению войны на Донбассе
9-дек-2021, 13:12

Последние новости

19:48
События
На каком фоне начинаются переговоры США и России
19:40
События
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
19:38
Политика
Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера
16:02
События
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
15:59
Политика
Премьер Италии объяснил, почему у ЕС нет возможности ввести санкции против РФ
15:56
События
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
15:45
Политика
Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется
15:44
События
Создатель ботокса умер в США
15:42
События
Что известно о вакцине Novavax, которую планировала закупать Украина
13:34
Политика
Зачем Зеленский хочет вернуть мажоритарную систему выборов в Раду
13:32
Политика
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
12:15
События
Член прикарпатской ОПГ пытался убить судью по своему делу, чтобы избежать наказания
09:25
События
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы
09:24
События
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных
09:22
События
Во Львове женщина родила шестнадцатого ребенка
09:20
Политика
Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет
09:17
События
Под Винницей произошел пожар в загородном отеле, на тот момент там отдыхали люди. Есть погибший и пострадавшие
09:15
События
Размещать в стране дополнительные войска НАТО не считает нужным министр обороны Болгарии
09:12
События
Женщина в Индии утопила в аквариуме племянницу мужа, чтобы его исцелить
09:10
События
Запрет на продажу алкоголя в Киеве в ночное время оставил в силе суд

Новости ТОП-7

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине353
Теща Притулы сбившая женщину с ребенком спустя два года после ДТП все еще не понесла наказание308
Главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета308
$12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании потерял Крис Нот299
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше290
Партия Порошенко после объявления ему подозрения за госизмену назвала Зеленского "ничтожеством"285
В мероприятии, где в рекламе азартных игр задействовали детей вопреки закону участвовал Зеленский284

Досуг

Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
Сегодня, 13:3882
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
Сегодня, 13:3586
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Предпраздничная акция в крупнейшем интернет-магазине смартфонов открыла уникальные возможности для покупок в преддверии Нового года и Рождества.
20-дек-2021, 18:47268
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.
20-дек-2021, 18:45186
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.
20-дек-2021, 16:21157
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Автомобилисты довольно часто любят дискутировать на тему того, какое транспортное средство лучше покупать: новую машину D-класса или же подержанное авто в возрасте 10 лет и более, но бизнес-класса?
20-дек-2021, 16:18190

События

На каком фоне начинаются переговоры США и России
На каком фоне начинаются переговоры США и России
Тема с геополитической эскалацией между Россией и США, которая в любом момент может перерасти в военную, получила развитие. 
Сегодня, 19:4849
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Министерстве обороны Украины недавно обнародовали список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным.
Сегодня, 19:4057
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
В ночь на вторник, 21 декабря, правоохранители силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации.
Сегодня, 16:0284
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
На Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.
Сегодня, 15:5689
Создатель ботокса умер в США
Создатель ботокса умер в США
Создатель препарата для красоты ботокс Алан Скотт умер 16 декабря в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии.
Сегодня, 15:4485
Что известно о вакцине Novavax, которую планировала закупать Украина
Что известно о вакцине Novavax, которую планировала закупать Украина
В ЕС на днях одобрили вакцину от коронавируса Novavax, которую ранее собирались привезти в Украину.
Сегодня, 15:4286
7 Днів