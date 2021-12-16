Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году

В следующем году в Украине повысятся тарифы на холодную и горячую воду, а также водоотведение. Точных цифр пока нет, но разные источники называют примерный диапазон, на который "потяжелеют" ежемесячные платежки.

По прогнозу, обнародованному Минэкономики, в 2022 году тарифы на воду могут повыситься на 11%.

В зависимости от поставщика и вида сетей тариф на воду и водоотведение в разных регионах отличается. Для частного сектора и коллективных потребителей от 16 до 66 грн за куб (вода+водоотведение). Для жителей многоквартирных домов от 11 до 46 грн.

Таким образом, для частного сектора куб может подорожать на 2-7 грн. Для многоэтажек - на 1.2-5 грн.

При этом сами украинские водоканалы заявляют, что уже назрела потребность повышать тарифы на 10-25%, чтобы выплатить зарплаты и рассчитаться с долгами за электричество и тепло.

Что касается горячей воды, то ранее представители Кабмина, "Нафтогаза" и региональных властей подписали меморандум, предусматривающий, что до конца текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года, стоимость горячей воды не должна меняться. А вот после ее, скорее всего, повысят.