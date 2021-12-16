 

Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году

События Вчера, 21:5875
Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году

В следующем году в Украине повысятся тарифы на холодную и горячую воду, а также водоотведение. Точных цифр пока нет, но разные источники называют примерный диапазон, на который "потяжелеют" ежемесячные платежки.

По прогнозу, обнародованному Минэкономики, в 2022 году тарифы на воду могут повыситься на 11%.

В зависимости от поставщика и вида сетей тариф на воду и водоотведение в разных регионах отличается. Для частного сектора и коллективных потребителей от 16 до 66 грн за куб (вода+водоотведение). Для жителей многоквартирных домов от 11 до 46 грн.

Таким образом, для частного сектора куб может подорожать на 2-7 грн. Для многоэтажек - на 1.2-5 грн.

При этом сами украинские водоканалы заявляют, что уже назрела потребность повышать тарифы на 10-25%, чтобы выплатить зарплаты и рассчитаться с долгами за электричество и тепло.

Что касается горячей воды, то ранее представители Кабмина, "Нафтогаза" и региональных властей подписали меморандум, предусматривающий, что до конца текущего отопительного сезона, то есть до апреля 2022 года, стоимость горячей воды не должна меняться. А вот после ее, скорее всего, повысят.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Теплая, холодная, вода, тарифы, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Минимальная зарплата 2022 в Украине. Сколько получим на руки, как отразится на налогах
Минимальная зарплата 2022 в Украине. Сколько получим на руки, как отразится на налогах
16-дек-2021, 09:30
Газ - по 46,7 гривен за куб. Кто будет платить по рекордному тарифу и какие счета получат украинцы
Газ - по 46,7 гривен за куб. Кто будет платить по рекордному тарифу и какие счета получат украинцы
3-дек-2021, 17:53
Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят
Кличко заявил что до апреля цены на проезд в Киеве не повысят
17-ноя-2021, 22:15
В Киеве повышают проезд на транспорт сразу в 2,5 раза
В Киеве повышают проезд на транспорт сразу в 2,5 раза
16-ноя-2021, 17:15
Цену на газ для населения назвал Денис Шмыгаль
Цену на газ для населения назвал Денис Шмыгаль
28-окт-2021, 15:15

Последние новости

Вчера, 2021-12-22
22:06
Политика
Как очередной депутат от "слуг" нахамил полицейским и что о нем известно
21:58
События
Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
21:55
Экономика
Как госбанк поднял курс доллара. Почему падает гривня?
19:48
События
На каком фоне начинаются переговоры США и России
19:40
События
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
19:38
Политика
Зеленский запретил официально комментировать внешнюю политику всем, кроме себя, главы МИД и премьера
16:02
События
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
15:59
Политика
Премьер Италии объяснил, почему у ЕС нет возможности ввести санкции против РФ
15:56
События
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
15:45
Политика
Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется
15:44
События
Создатель ботокса умер в США
15:42
События
Что известно о вакцине Novavax, которую планировала закупать Украина
13:34
Политика
Зачем Зеленский хочет вернуть мажоритарную систему выборов в Раду
13:32
Политика
Старт переговоров по безопасности между РФ и Западом на начало января анонсировал Лавров
12:15
События
Член прикарпатской ОПГ пытался убить судью по своему делу, чтобы избежать наказания
09:25
События
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы
09:24
События
Празднующая день рождения компания в Днепре на территории школы до смерти забила двух бездомных
09:22
События
Во Львове женщина родила шестнадцатого ребенка
09:20
Политика
Новых встреч Байдена и Путина в планах США сейчас нет
09:17
События
Под Винницей произошел пожар в загородном отеле, на тот момент там отдыхали люди. Есть погибший и пострадавшие

Новости ТОП-7

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине377
Главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета336
Теща Притулы сбившая женщину с ребенком спустя два года после ДТП все еще не понесла наказание319
$12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании потерял Крис Нот311
Партия Порошенко после объявления ему подозрения за госизмену назвала Зеленского "ничтожеством"304
В мероприятии, где в рекламе азартных игр задействовали детей вопреки закону участвовал Зеленский298
Почему в Украине резко взлетели цены на газ и что будет дальше297

Досуг

Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
Вчера, 23:0960
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
Вчера, 13:38102
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
Вчера, 13:35103
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Предпраздничная акция в крупнейшем интернет-магазине смартфонов открыла уникальные возможности для покупок в преддверии Нового года и Рождества.
20-дек-2021, 18:47275
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.
20-дек-2021, 18:45192
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.
20-дек-2021, 16:21163

События

Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
Как повысят тарифы на горячую и холодную воду в 2022 году
В следующем году в Украине повысятся тарифы на холодную и горячую воду, а также водоотведение. Точных цифр пока нет, но разные источники называют примерный диапазон, на который "потяжелеют" ежемесячные платежки.
Вчера, 21:5876
На каком фоне начинаются переговоры США и России
На каком фоне начинаются переговоры США и России
Тема с геополитической эскалацией между Россией и США, которая в любом момент может перерасти в военную, получила развитие. 
Вчера, 19:4889
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет
В Министерстве обороны Украины недавно обнародовали список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным.
Вчера, 19:40109
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
Полиция высадила невакцинированных пассажиров из автобуса "Одесса-Киев"
В ночь на вторник, 21 декабря, правоохранители силой высадили из автобуса "Одесса-Киев" двух пассажиров, у которых не было сертификатов о вакцинации.
Вчера, 16:02129
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
Впервые украинские военные применили "Джавелины" на Донбассе
На Донбассе впервые прошли боевые учебные стрельбы украинских военных из американских противотанковых ракетных комплексов "Javelin", которые ликвидировать танки на расстоянии около 3 км.
Вчера, 15:56141
Создатель ботокса умер в США
Создатель ботокса умер в США
Создатель препарата для красоты ботокс Алан Скотт умер 16 декабря в возрасте 89 лет в больнице в Калифорнии.
Вчера, 15:44119
7 Днів