Самым посещаемым ресурсом в 2021 году стал TikTok

В 2021 году самым посещаемым ресурсом в интернете стала социальная сеть TikTok. Она обогнала лидера 2020 года - сайт Google.

Об этом со ссылкой на данные компании Cloudflare сообщает газета The Wall Street Journal.

Вторым в этом году стал сайт Google, за ним последовала соцсеть Facebook.

Десятка самых популярных доменов в 2021 году выглядит следующим образом:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com

Instagram в десятку самых популярных сайтов в этом году не вошел, хотя в 2020-м он занимал десятую строчку в рейтинге.

По данным исследования компании, платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok впервые заняла лидирующую позицию уже в феврале этого года и в основном удерживала первенство с августа.

Как уточнила компания, при подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети. Отмечается, что в прошлом году Cloudfare отвел TikTok лишь седьмую строчку в рейтинге. Но так как компания начала отслеживать интернет-трафик только в сентябре 2020 года, рейтинг отображал результаты по посещаемости всего за четыре месяца.