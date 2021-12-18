Исследование показало что риск госпитализации со штаммом коронавируса "Омикрон" на 45% ниже, чем с "Дельтой"

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что люди, зараженные штаммом коронавируса "Омикрон", на 40-45% реже нуждаются в госпитализации на сутки и более, чем пациенты, у которых был выявлена разновидность вируса "Дельта".

Об этом со ссылкой на результаты исследований пишет The Guardian.

Ученые изучили данные о госпитализации и вакцинации среди всех случаев коронавируса, подтвержденных в Англии в период с 1 по 14 декабря, в том числе 56 тысяч случаев "Омикрона" и 269 тысяч случаев "Дельты".

В ходе исследования выяснилось, что зараженные "Омикроном" в среднем на 20-25% меньше обращались в больницы, чем инфицированные "Дельтой", а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации на сутки и более.

В то же время для небольшого процента людей, ранее не болевших COVID-19 и не вакцинированных, риск госпитализации был примерно на 11% ниже в случае заражения "Омикроном", если сравнивать с больными "Дельтой".

Помимо этого, как показало исследование, ранее переболевшие коронавирусом пациенты, заболевшие "Омикроном" на 50-60% реже будут госпитализированы по сравнению с теми, у кого не было предыдущей инфекции COVID-19.

Однако риск госпитализации аналогичен для "Омикрона" и "Дельта" для людей, которые были вакцинированы от коронавируса двумя дозами вакцины.

"Наш анализ показывает доказательства умеренного снижения риска госпитализации, связанного с вариантом "Омикрон", по сравнению с вариантом "Дельта". Однако это, по-видимому, компенсируется сниженной эффективностью вакцин против заражения вариантом "Омикрон", - заявил профессор Нил Фергюсон, проводивший исследование.