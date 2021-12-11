Мужчина в Харькове оставил на станции метро коробку и заявил о минировании подземки

В Харькове 57-летний мужчина пришел на одну из станций метро, оставил там картонную коробку, и заявил, что в ней бомба.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел в среду, 22 декабря, около 11:35. Мужчина оставил картонную коробку в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина". Он сообщил, что в ней находится бомба.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции в метрополитене и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области. При осмотре взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются мотивы поступка мужчины.