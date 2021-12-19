За неделю в Минобороны пообещали придумать алгоритм постановки женщин на воинский учёт

До конца следующей недели власти должны разработать алгоритм, как женщинам встать на военный учет. Алгоритм и дополнительная информация появятся на сайте военкоматов или Министерства обороны.

Об этом в эфире Общественного радио сообщила советница замминистра обороны Наталья Воронкова.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", - сказала Воронкова.