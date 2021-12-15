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События Сегодня, 10:5566
Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000

В мире шоу-бизнеса декабрь – горячая пора. Корпоративы, новогодние огоньки и приватные вечеринки.

"Страна" поговорила с организаторами мероприятий для ВИПов и узнала цены украинских звезд за выступление в новогоднюю ночь. Оказалось, что знаменитости капризничают, но согласятся спеть для вас, если выложите сверху еще $5000-$10 000 от обычного гонорара. Тем более, пока российских артистов к нам не пускают, наши звезды диктуют свои правила.

Ивент-менеджеры отмечают, что сейчас не каждая звезда готова уехать из дому в новогоднюю ночь и поехать для кого-то выступать. Однако в большинстве случаев – это вопрос денег и договориться всегда возможно. Многие заказчики сейчас делают акцент на молодых, подающих надежды звездах "нескольких хитов", которые стоят гораздо дешевле звезд первого эшелона.

В сезоне 2021-2022 по наблюдениям наших собеседников четко прослеживаются несколько тенденций. Например, после затишья прошлых лет, связанных со всемирной пандемией короновируса, шоу-бизнес значительно ожил. Вечеринки и гастрольные туры артистов набирают былые масштабы, а зритель соскучился по веселью. Одним словом, требуют хлеба и зрелищ.

"Теперь на корпоративы больше не зовут западных звезд – дорого и проблематично в постоянно меняющимися правилами въезда. Наши артисты на фоне этого могут поднять себе цены, чем и воспользовались", - говорит владелец инвент-агенства, который устраивает вечеринки для больших корпораций и вип-свадьбы.

По его словам на этот Новый год заказчики активно интересуются участниками всяческих талант-шоу.

Так, на волне популярности оказался исполнитель Wellboy и сразу взвинтил себе цену $10к за выступление.

По данным компании Prime event в этом году на новогоднюю ночь 45-минутное выступления мультиартиста MONATIK будет стоить $35 000, столько же и шоу Макса Барских. На $5 000 дешевле обойдется концертная программа от Ивана Дорна. Тариф $25 000 объявили Верка Сердючка, Оля Полякова, Maruv и Тина Кароль. За 20 000 согласны выступить Надя Дорофееева, Бумбокс и проект Потапа Mozgi. $15 000 цена модной группы The Hardkiss. $12 000 нужно готовить тем, кто хочет зажечь под хиты «ВВ» и $10 000 чтобы отрываться под треки Onuka, Джамала, «Без обмежень» и «Казка».

Российские организаторы концертов говорят, что в их стране новогодний гонорар Лободы может достигнуть в этот раз рекордной суммы в $300 000 (за несколько выступлений по городу), а праздничный ценник Ани Лорак стартует от $100 000.

Кароль и Wellboy в киевской гостинице

Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000

В 2021 году выстрелил на рынке певец Wellboy, он же Антон Вельбой из села Грунь (Сумская область). Его хиты «Гуси» и «Вишни» звучат сейчас из каждого утюга. Участник 10-го сезона талант-шоу «Х-фактор» через пару лет после финала проекта стал работать с продюсером Юрием Бардашем, который помог ему максимально раскрутиться.

Кстати, на днях стало известно, что певица Тина Кароль дала деньги на запись «Гусей». И пока Wellboy на пике популярности, он взвинтил цену на коопоратив до $10 000, хотя его выступление длится не более получаса.

В новогоднюю ночь Тина Кароль и Wellboy выступят в отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. Билет на эту вечеринку обойдется в 25 тысяч гривен. В стоимость входит концерт и праздничный стол. Меню – различные холодные закуски и основное блюдо. Кроме этого, одна бутылка алкоголя на выбор: шампанское, водка, виски или вино.

Что касается Тины Кароль и ее цены на корпоратив, то это не менее $50 000 за выступление.

Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000

После того, как Владимир Зеленский покинул «95 квартал», их цена на корпоративы чуть подупала. Организаторы вечеринок говорят, что сумма варьируется в пределах $30-40 000 за выступление. Также можно по отдельности заказать кого-то из артистов: Евгения Кошевого, Елену Кравец или Александра Пикалова, к примеру, в качестве ведущих мероприятий.

В новогоднюю ночь "Вечерний квартал" в полном составе выступит в популярном одесском ресторане "Облака". Это заведение находится на девятом этаже ТЦ «Кадор». Из окон и с открытой смотровой площадки открывается великолепный вид на старую Одессу и порт.

Билеты стоят от 5500 до 8500 гривен. Цена зависит от удаленности места от сцены. 

В эту сумму также входит бутылка просекко на двоих и специально разработанное, достаточно объемное меню – холодные и горячие закуски, а также основное блюдо. Кроме стандартных нарезок и роллов, будут котлеты из крабов и много рыбы.

Лобода с Лепсом в Москве

Певица Светлана Лобода, которая в этом году впервые выступила в родной Украине после 7 лет затишья, новогоднюю ночь проведет в Москве.

В компании шансонье Григория Лепса она выступит сразу на двух элитных вечеринках. От 75 до 250 тысяч рублей (или 27 700-92 300 грн) придется выложить гостям за вечер с топ-звездами в концертном зале подмосковного городка Барвиха (типа Конча-Заспы, что под Киевом). Но помимо этого, чтобы попасть шоу потребуется специальный QR-код, паспорт и маска.

За ночь Лобода и Лепс успеют отметится и в «Крокус сити холл».

Там будет «звездная солянка» под названием «Жаркий Новый год». Кроме Светланы и Григория на вечеринке выступит Юрий Антонов, Леонид Агутин, Ирина Дубцова, Валерия, группа «Виа гра», Полина Гагарина, Леонид Агутин, Тимати, Руки Вверх, A’Studio, Maruv, Любовь Успенская.

Билеты стоят, как и в Барвихе, а именно несколько тысяч долларов за персону. В стоимость включены: welcome-напитки, салаты, холодные и горячие закуски, основное блюдо, гарниры, десерты, напитки.

Сердючка в Дубае

Артист Андрей Данилко также будет работать в новогоднюю ночь. Верка Сердючка и ее коллектив выступят на закрытой вечеринке Big Art Festival в Дубае. Посетители отеля Raffles The Palm в Арабских Эмиратах после полуночи будут слушать популярные хиты и отмечать Новый год с Веркой и «Иванушками International».

Один из организаторов вечера признался журналу StarHit, что с Андреем пришлось договариваться за полтора года до запланированного события. Однако, по его мнению, артист того стоит, ведь его яркие выступления с большим оркестром на более чем 20 людей заставляют танцевать абсолютно каждого присутствующего в зале.

Относительно райдера и особых условий от Сердючки, то организатор рассказал, что у Андрея они не слишком завышены. Это перелет бизнес-классом, 5-звездочный отель и номер повышенного комфорта. При том что Данилко после новогоднего корпоратива останется отдыхать еще на несколько дней в Дубае. Что касается гонорара, то организатор не стал называть конкретные суммы, однако отметил, что это "очень дорого". Вполне вероятно, что сумма достигает $50 000.

А гостям, которые будут встречать Новый год под песни Сердючки, нужно будет заплатить около $3000 за концерт с гала-ужином и напитками.

Полякова выступает по два раза в день

Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000

А вот "королева ночи" Оля Полякова видимо все деньги мира решила заработать на кануне праздников, чтобы 31 декабря провести с родными и близкими (но это еще не точно). Артистка стала главной героиней центральной елки страны. И именно она сыграет Снежную королеву в мюзикле, который состоится в ДК Украина. Шоу будет идти по два раза в день с 24 декабря по 6 января.

Более того, она готовит премьеру своего новогоднего фильма, где они с певцом Dzidzio меняются телами. А также эта парочка успела зажечь елку на Банковой под Офисом президента в компании первых лиц страны.

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Теги: news, новости, Украина, звезды, новогодняя, ночь, 7dniv, 7dnivinfo  
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