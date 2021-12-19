Как украинок заставят вставать на военный учет и проходить медкомиссию

Минобороны Украины приняло приказ, который переводит женщин сотен популярных гражданских профессий в разряд военнообязанных. В запас вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию.

Интересно, что на воинский учёт решили поставить не только представителей военно-учетных специальностей (связь, вычислительная техника, оптические и звукометрические средства измерения, метеорология, медицина, полиграфия, картография). Список заметно расширили до секретарей, бухгалтеров, журналистов, юристов, менеджеров, ветеринаров, фармацевтов и др.

То есть это огромное количество женщин.

"Страна" разбиралась, с чем связаны новшества и кого могут в скором времени отправить за получением военного билета.

Кого сделают военнообязанными

В Минобороны Украины обнародовали список специальностей и профессий, после получения которых гражданин становится военнообязанным. Согласно указу №313, наряду с мужчинами на на военный учет отныне должны становиться и женщины.

В перечень вошли сотни специальностей и профессий, среди которых женщины-водители, бухгалтеры и деловоды, менеджеры и секретари, юристы, журналисты и редакторы, фотографы, кассиры, ветеринары, стоматологи, массажисты, полицейские, диспетчеры, доставщики, программисты, повара, фармацевты, профессиональные спортсмены, налоговики и прокуроры, соцработники и библиотекари и другие.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке. Под эти специальности подпадают миллионы украинских женщин. То есть едва ли не большую часть женского населения страны заставляют становиться на воинский учёт.

Президент Зеленский и раньше говорил, что в армию в случае чего пойдут и женщины, и старики:

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал президент, комментируя тему большой войны с Россией в декабре 2020 года.

При этом работодатель должен убедиться, встали ли на военный учет женщины, работающие на предприятии. "Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии из такого списка, встали на военный учёт. Во время принятия на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на военный учёт", - прописано в документе.

Комиссариаты будут ставить женщин на учёт при двух условиях:

Если ее рабочая специальность есть в списке. Если женщина пригодна к военной службе по здоровью и возрасту.

Состояние здоровья определит военно-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе – 60 лет. Пренебрежение этими нормами будет чревато штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Этот приказ "Стране" прокомментировал адвокат Ростислав Кравец:

"Я вас поздравляю, если читать этот приказ буквально, вы должны всей прекрасной половиной редакции, кто младше 60-и лет, пойти в военкомат, пройти медкомиссию и стать на военный учёт. Но к реализации этих действий возникает много вопросов. Во-первых, я не думаю, что военкоматы готовы к наплыву такого количества людей, чтобы в разумные сроки провести медкомиссию и поставить всех в резерв. Во-вторых, в чем логика призывать в резерв лиц, большинство из которых являются матерями, многие - матери-одиночки. На мой взгляд, это абсурд и ничем не оправдано. В условиях коронокризиса организовывать медосмотры - это лишние риски для людей. Если они говорят, что на нас нападет Путин, то почему не видно никаких системных действий государства по обороне? Почему Кабмин занят исключительно придумыванием, кого ещё принудительно вакцинировать. Президент тоже не проявляет никаких идей по обороне. И в это время появляются такие приказы. Очевидно он направлен на расшатывание ситуации, создание паники в обществе, и на практике реализовать его будет очень трудно", - считает Кравец.

Кроме того, по словам Кравца, закон, к которому относится этот приказ, выписан таким образом, даже те женщины, которые не работают по своей специальности, но получили профильное образование, подпадают под необходимость становиться на военный учет. А это означает, что большинство украинок с высшим образованием - отныне военнообязанные.

Что означает постановка на военный учет

Механизм, как украинок будут ставить на воинский учет, Минобороны обещает разработать до конца следующей недели.

Но если экстраполировать опыт мужчин, то женщины указанных специальностей обязаны будут как минимум получать военный билет. А для этого им нужно будет пойти в военкомат и пройти медкомиссию - чтобы определить, годна ли она к военной службе.

При этом на срочную службу женщин призывать не будут (по крайней мере, пока об этом речи не шло). Но в случае войны мобилизовать украинок с нужными специальностями смогут быстрее.

Владение военным билетом налагает ряд обязанностей. Помимо медкомиссии, билет нужно раз в пять лет менять. То есть снова идти в военкомат и проходить медосмотр. За неявку - штраф.

Но главное - вопрос жилья. Зарегистрироваться в квартире или выписаться из нее можно будет лишь имея на руках военный билет. По крайней мере, так это сегодня работает для мужчин, состоящих на воинском учете. Впрочем, как поступать конкретной женщине, лучше заранее уточнить в территориальном ЦНАПе.

Штрафы за уклонение от воинского учета

Согласно принятому в 2021 году президентскому закону №3553 "Об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета", в Украине введены усиленные ответственность и штрафы.

Граждане Украины не могут быть приняты на работу без военного билета. За отсутствием этого документа работодатель не имеет права подписать трудовой договор.

Штраф за уклонение от воинского учета составляет 510 - 850 гривен.

За повторное нарушение или в особенный период - от 850 до 1700 гривен.

Такие же штрафы - первый и последующие - предусмотрены за утерю приписного.

Для постановки на учет (и перепостановки) выделяется 7 дней.

Помимо штрафов, если гражданин не стал на учет в военкомат (и, соответственно, не получил приписное) или снялся с предыдущего военного комиссариата при переезде, но не стал на учет по новому месту регистрации, могут возникнуть следующие проблемы:

отказ при попытке поступления в учебное заведение;

невозможность сменить место регистрации;

не получится получить загранпаспорт;

Уклонение резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного военным комиссаром, - штраф от 5100 до 8500 гривен или исправительные работы на срок до 2 лет.

Усилилась также уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Теперь наказание - лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.