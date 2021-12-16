Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе

Вчера главной новостью вечера стало заявление Офиса президента Украины о возобновлении перемирия на Донбассе. А Минобороны даже намекнуло, что снова вводит приказы на запрет ответного огня.

Это перемирие было достигнуто в июле 2020 года и продержалось до ноября - когда окончились местные выборы. После этого обстрелы снова начались и весной 2021 года привели к серьезнейшему обострению.

Чтобы его сбить, последовала первая встреча Путина и Байдена в Женеве. И на время ситуация успокоилась. Но этой осенью она снова стала накаляться: Запад обвинил Россию в подготовке вторжения в Украину.

Москва намерения вторгаться опровергает. И говорит, что это Украина, подстрекаемая американцами, готовит наступление на Донбассе.

На фоне чего начался второй раунд переговоров США и России по международной стабильности. Байден снова встретился с Путиным, и стороны начали обсуждать, как снизить напряженность в Европе.

Краеугольным камнем переговоров стала Украина. После разговора с Путиным Байден позвонил в Киев и полтора часа говорил с Зеленским о реализации Минских соглашений. После чего с Зе встретились на ту же тему еще и президент Франции Макарон и канцлер Германии Шольц.

И вот теперь Украина заговорила о возврате к режиму перемирия. Разбирались, будет ли он достигнут.

Что заявила украинская власть

Вчера вечером Андрей Ермак и Офис президента выпустили сообщения о возобновлении перемирия.

На Банковой заявили, что у них появился "сдержанный оптимизм по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса".

"На заседании (ТКГ - Ред.) было достигнуто общее понимание необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках соответствующих мер, согласованных 22 июля 2020 года", - отметили у Зеленского.

Аналогичный пост написал Ермак:

"В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение решительно соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке", - написал Ермак.

После этих заявлений появилось ощущение прорыва в мирном процессе на Донбассе. Хотя и обращало на себя внимание отсутствие какой-либо конкретики или, хотя бы, даты, с которой стартуют новые договоренности.

Однако уже после заявления ОБСЕ стало понятно, что никаких новых соглашений о перемирии нет. А есть лишь декларация готовности сторон соблюдать уже ранее достигнутые договоренности. "Участники выразили твердую решимость полностью соблюдать Меры по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - заявила вчера миссия по результатам встречи ТКГ.

О том же по сути говорилось и в заявлении Минобороны, которое выпустило сообщение от имени Залужного и министра Алексея Резникова:

"ВС Украины заверяют относительно своей позиции последовательно и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, предусмотренный вышеупомянутыми Мерами, в том числе относительно условий открытия огня в ответ".

Это заявление достаточно важное (о чем мы расскажем чуть ниже). Но при этом формулировка очень туманная: из нее неясно, отдан ли конкретно такой приказ по армии. Или "заверяют" Залужный и Резников исключительно на страницах веб-сайта Минобороны.

Что говорят в России и "ЛДНР"

Москва и "республики" пока никакого оптимизма не излучают.

"Представители Донбасса призвали Украину вернуться к соблюдению соглашение о перемирии от 22 июля 2020 года и публично объявить на уровне высшего командования Вооруженных Сил Украины, что Киев соблюдает предписанный договоренностями порядок открытия ответного огня. Будем ждать практических действий Украины", - заявил полпред России Борис Грызлов.

То есть о достигнутых с Украиной договоренностях, как это трактует Киев, здесь речи не идет.

В "ЛНР" же вообще говорят, что "принятие "Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня" было заблокировано Киевом".

Представитель "ЛНР" Владислав Дейнего рассказал, что Киеву вчера на ТКГ предложили объявить "на уровне высшего командования ВСУ, что Украина полностью соблюдает Меры по усилению режима прекращения огня, в том числе порядок открытия ответного огня с четким указанием такого порядка".

Как видим из сообщения на сайте Минобороны такое заявление формально последовало. Однако, повторимся, пока непонятно насколько оно будет реализовано на практике.

Итого - по версии России и "республик", договоренности никакой стороны вчера не достигли. По их версии, они предложили Украине снова объявить о запрете своей армии на ведение ответного огня. И, как мы писали выше, Минобороны нечто подобное опубликовало.

Это косвенно подтверждает, что примерно так все на вчерашней ТКГ и происходило.

Также в "республиках" раскрыли другие подробности переговоров, которые опустили в Офисе президента. "ДНР" и "ЛНР" предложили до 10 января открыть все КПВВ на Донбассе, но перед этим взаимно признать вакцины, которыми прививают население Киев, Донецк и Луганск. То есть, Украина, в случае согласия, должна была признать "Спутник V".

"Украина отказалась от такого согласования, тем самым полностью заблокировав наше предложение по открытию пунктов пропуска", - написал Дейнего.

Отказ Украины признавать сертификаты "ЛДНР" по прививкам "Спутником" подтвердил в комментарии "Стране" и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также Киев, по данным "республик" и Москвы, отказался снять обвинения с кандидатов на обмен пленными и вернуть в Луганск задержанного ранее Андрея Косяка, которого захватили в плен во время согласованных с Киевом работ по разминированию.

Будет перемирие или нет?

Исходя из позиций Москвы, "ДНР" и "ЛНР", переговоры в ТКГ вчера не были столь радужными, как это пытаются представить в Офисе президента.

Тем не менее, вопрос перемирия - это скорее вопрос того, как Украина будет его соблюдать. Поскольку от обстрелов, по данным ООН, страдают гражданские в основном на стороне "республик".

Позапрошлое лето показало, что при наличии политической воли в Киеве обстрелы быстро прекращаются. Их количество на период местных выборов многократно упало, что Зеленский и его партия записали себе в актив на том голосовании.

Тогда по армии были изданы приказы о запрете ответного огня без санкции высшего командования.

И это было ключевым элементом договоренностей, который позволил резко снизить число нарушений перемирия. Поэтому стоит процитировать этот дословно:

"Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, когда он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ.

Вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными".

Но "партия войны" развернула серьезную "зраду", обвинив руководство страны в предательстве.

И этой осенью главком ВСУ Залужный объявил о том, что запрет на ответный огонь снят, чем фактически вывел Украины из договоренностей по перемирию.

Теперь же, как видим, после вчерашнего ТКГ Украина взяла на себя обязательство к этим договоренностям вернуться, о чем и говорится в заявлении Минобороны и главкома ВСУ (то есть, получается, что Залужный берет свои слова назад).

И если это действительно будет сделано, и в новогодние праздники Донбасс войдет без обстрелов, то подтвердится версия, что американцы начали давление на Киев с целью деэскалации конфликта. Что, в свою очередь, создаст благоприятный фон и для переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе, которые стартуют с января.

Если же продолжатся боевые действия - значит, всерьез давить на Киев Штаты не собираются, и ситуация дальше будет развиваться по сценарию нарастания напряженности.

Украина здесь - четкий индикатор эффективности переговоров между Вашингтоном и Москвой в целом. Если на Донбассе удастся достичь устойчивого перемирия, значит "процесс пошел".

Но пока об этом говорить рано.

Тем более, что "партия войны" уже начинает разгонят зраду по поводу запрета на ответный огонь. И непонятно как на это будет реагировать украинская власть.