 

Путин заявил что дефицит газа в Европе образовался из-за перепродажи его Украине

События Сегодня, 17:2767
Путин заявил что дефицит газа в Европе образовался из-за перепродажи его Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал дефицит газа в Европе и предположил, что он образовался в том числе из-за Украины.

Об этом лидер РФ сказал в ходе пресс-конференции в четверг, 23 декабря, которая проходит в формате вопрос-ответ.

"Врут все время! Тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем по контрактам и даже увеличивает поставки". В пример он привел Германию, куда сверх контракта закачали пять миллиардов кубометров газа.

Он напомнил, что американские компании наоборот - перенаправили свой газ из Европы на премиальные рынки юго-восточной Азии.

Путин раскритиковал власти ЕС за заявления об отказе от долгосрочных контрактов и переходе на спотовые цены. "Нам говорят - рынок отрегулирует. Ну, вот он и отрегулировал - выше 2000 долларов. Пожалуйте бриться".

Российский президент рассказал, что Польша, к примеру, покупает газ по реверсу из Германии, которая получает его по низким контрактным ценам и перепродает на спотовых рынках. А Варшава перепродает этот газ в Украину, считает Путин, "пытаясь поддержать штаны там кому-то".

В том числе поэтому в Европе дефицит газа, говорит российский президент.

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Теги: news, новости, Украина, Путин, газ, дефицит, 7dniv, 7dnivinfo  
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