В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег.
В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.
Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения в Едином государственном реестре деклараций.
Согласно этим данным, за три месяца (в период с октября по декабрь текущего года) Олег Сергеевич Тарасов получил в подарок от Сергея Тарасова 3 миллиона 433 тысячи гривень.
Примечательно, что подарок был получен не один, а несколько:
- 17 декабря- 273 тыс. гривень,
- 14 декабря - 225 тыс. гривень,
- 6 декабря - 270 тыс. гривень,
- 30 ноября - 273 тыс. гривень,
- 9 ноября - 264 тыс. гривень,
- 4 ноября - 1,365 млн гривень,
- 2 ноября - 264 тыс. гривень,
- 30 сентября - 499,5 тыс. гривень.