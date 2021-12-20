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События Сегодня, 19:1046
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег.

В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения в Едином государственном реестре деклараций. 

Согласно этим данным, за три месяца (в период с октября по декабрь текущего года) Олег Сергеевич Тарасов получил в подарок от Сергея Тарасова 3 миллиона 433 тысячи гривень.

Примечательно, что подарок был получен не один, а несколько:

  • 17 декабря- 273 тыс. гривень,
  • 14 декабря - 225 тыс. гривень,
  • 6 декабря - 270 тыс. гривень,
  • 30 ноября - 273 тыс. гривень,
  • 9 ноября - 264 тыс. гривень,
  • 4 ноября - 1,365 млн гривень,
  • 2 ноября - 264 тыс. гривень,
  • 30 сентября - 499,5 тыс. гривень.
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