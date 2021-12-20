В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег.

В общей сложности народному избраннику подарили 3,4 миллиона гривень.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно этим данным, за три месяца (в период с октября по декабрь текущего года) Олег Сергеевич Тарасов получил в подарок от Сергея Тарасова 3 миллиона 433 тысячи гривень.

Примечательно, что подарок был получен не один, а несколько: