 

Кабмин утвердил штрафы за вред природе

События Сегодня, 22:5238
Кабмин утвердил штрафы за вред природе

Кабинет министров на заседании 23 декабря принял постановление, в котором утверждаются размеры штрафов за вред для природно-заповедного фонда.

Под вредом имеются в виду незаконные рубки или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированные заготовки сена или выпас скота, сбор лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, а также охота, проезд транспорта и самовольный захват земли.

Так, за срубленное в степной зоне дерево придется платить от 257 гривен до почти 18,3 тысяч, в зависимости от диаметра. В других зонах такса составляет от 227 до 16,8 тысяч. Каждый незаконно поврежденный куст в правительстве оценили в 227-683 гривни.

За повреждение растительности возрастом до 5 лет придется платить от 182,3 до 227,8 тысяч из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 до 273,4 тысяч.

Повреждение газонов Кабмин оценил в 198-320 гривен за квадратный метр. Клумбы тарифицировали в зависимости от сортов цветов: куст пионов - 168 гривен, другие цветы - 91 гривна за одно растение.

Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тысяч до более чем 50 тысяч из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (в зависимости от вида животных).

За повреждение водорослей придется заплатить от 75 до 415 гривен из расчета за килограмм массы в зависимости от вида.

Выжигание сухой водно-болотной растительности будет стоить нарушителю до 7,6 тысяч гривен за гектар.

Информация для грибников: один срезанный без разрешения гриб будет стоить 75 гривен.

За сбор лечебных трав оштрафуют на 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.

За несанкционированную охоту таксы посерьезнее. К примеру, олень европейский будет стоить браконьеру почти 45, 6 тысяч, кабан - 30,4 тысячи, бобер - около 8 тысяч, лисица - 7,2 тысячи и т.д.

Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен за одного карася до почти 12,5 тысяч за гибрид осетровых рыб.

Даже за уничтожение обыкновенной жабы придется заплатить 130 гривен, озерные жабы стоят дешевле - 14 гривен за одну особь. Раздавленного жука-навозника оценили в 22 гривны, богомола - в 58 гривен.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кабмин, природа, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

Что принял Кабмин 23 декабря
Что принял Кабмин 23 декабря
Сегодня, 18:11
На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров
На Украинской энергетической бирже цены на газ перевалили за 60 тысяч гривен за тысячу кубометров
21-дек-2021, 14:24
Новогодний стол за год в Украине подорожал на 8%
Новогодний стол за год в Украине подорожал на 8%
16-дек-2021, 09:57
За октябрь Зеленский заработал вдвое меньше чем его пресс-секретарь
За октябрь Зеленский заработал вдвое меньше чем его пресс-секретарь
22-ноя-2021, 20:00
Депутат сельсовета в Ровенской области задекларировал 124 биткоина, антиквариат и акции Tesla
Депутат сельсовета в Ровенской области задекларировал 124 биткоина, антиквариат и акции Tesla
10-ноя-2021, 10:00

Последние новости

22:55
События
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
22:52
События
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
21:16
Политика
Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия
19:11
События
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
19:10
События
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
18:14
События
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
18:11
Политика
Что принял Кабмин 23 декабря
17:44
События
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
17:41
Политика
В Верховный суд по иску Порошенко вызвали Зеленского
17:27
События
Путин заявил что дефицит газа в Европе образовался из-за перепродажи его Украине
17:07
Политика
Что Путин заявил журналистам об Украине
16:13
Политика
Законопроект об управлении коммунальной собственностью одобрил кабмин
13:44
События
Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе
11:01
События
Как украинок заставят вставать на военный учет и проходить медкомиссию
11:00
Политика
Путин дает большую пресс-конференцию. Главные заявления об Украине, мире и войне
10:55
События
Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000
10:51
События
Легковушка в Днепре влетела в толпу пешеходов, которые переходили дорогу
10:44
События
За неделю в Минобороны пообещали придумать алгоритм постановки женщин на воинский учёт
10:42
Политика
Условие для переговоров с Москвой о гарантиях безопасности назвали ЕС и США
10:40
События
Мужчина в Харькове оставил на станции метро коробку и заявил о минировании подземки

Новости ТОП-7

Главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета413
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет333
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в начале 2022 года планирует подписать Зеленский332
Как между Украиной и Польшей начинается экономическая война330
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы319
В Черновцах женщина больше семи месяцев непрерывно болела COVID-19. Это подтвердили 15 анализов284
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2021282

Досуг

Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
Сегодня, 22:1551
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
Сегодня, 21:0561
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
Сегодня, 07:33102
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
Вчера, 23:09145
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
Вчера, 13:38142
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
Вчера, 13:35152

События

В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
В Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала Крым.
Сегодня, 22:5535
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
Кабинет министров на заседании 23 декабря принял постановление, в котором утверждаются размеры штрафов за вред для природно-заповедного фонда.
Сегодня, 22:5239
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что в стране возвращается требование ношения масок на улице из-за резкого роста количества новых случаев коронавируса.
Сегодня, 19:1174
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег.
Сегодня, 19:1076
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
Украина выделила на гуманитарную помощь для Литвы в виде колючей проволоки для строительства стены на границе с Беларусью, 29 миллионов 348 тысяч 339 гривень.
Сегодня, 18:1481
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
В среду, 22 декабря, в Одесском аэродроме гражданин Нигерии предложил пограничникам взятку, чтоб попасть на территорию Украины.
Сегодня, 17:4480
7 Днів