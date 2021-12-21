Кабмин утвердил штрафы за вред природе

Кабинет министров на заседании 23 декабря принял постановление, в котором утверждаются размеры штрафов за вред для природно-заповедного фонда.

Под вредом имеются в виду незаконные рубки или повреждения деревьев и растительности, уничтожение газонов и клумб, несанкционированные заготовки сена или выпас скота, сбор лекарственных растений, ягод и грибов без специальных разрешений, а также охота, проезд транспорта и самовольный захват земли.

Так, за срубленное в степной зоне дерево придется платить от 257 гривен до почти 18,3 тысяч, в зависимости от диаметра. В других зонах такса составляет от 227 до 16,8 тысяч. Каждый незаконно поврежденный куст в правительстве оценили в 227-683 гривни.

За повреждение растительности возрастом до 5 лет придется платить от 182,3 до 227,8 тысяч из расчета на гектар площади. А если возраст растений больше - от 227,8 до 273,4 тысяч.

Повреждение газонов Кабмин оценил в 198-320 гривен за квадратный метр. Клумбы тарифицировали в зависимости от сортов цветов: куст пионов - 168 гривен, другие цветы - 91 гривна за одно растение.

Самовольная заготовка сена обойдется от 11,4 тысяч до более чем 50 тысяч из расчета на гектар территории. Выпас скота - от 251 до 754 гривен (в зависимости от вида животных).

За повреждение водорослей придется заплатить от 75 до 415 гривен из расчета за килограмм массы в зависимости от вида.

Выжигание сухой водно-болотной растительности будет стоить нарушителю до 7,6 тысяч гривен за гектар.

Информация для грибников: один срезанный без разрешения гриб будет стоить 75 гривен.

За сбор лечебных трав оштрафуют на 30 гривен за цветок, ягод - 378 гривен за килограмм, орехов - 1154 гривен за килограмм.

За несанкционированную охоту таксы посерьезнее. К примеру, олень европейский будет стоить браконьеру почти 45, 6 тысяч, кабан - 30,4 тысячи, бобер - около 8 тысяч, лисица - 7,2 тысячи и т.д.

Рыбалка без разрешения в зависимости от улова обойдется от 83 гривен за одного карася до почти 12,5 тысяч за гибрид осетровых рыб.

Даже за уничтожение обыкновенной жабы придется заплатить 130 гривен, озерные жабы стоят дешевле - 14 гривен за одну особь. Раздавленного жука-навозника оценили в 22 гривны, богомола - в 58 гривен.